Pedrosa: "Ha sido muy ajustado y complicado"

8/04/2018 - 0:44

El piloto español de MotoGP Dani Pedrosa (Repsol Honda) se mostró satisfecho con el segundo puesto en la parrilla del Gran Premio de Argentina, a pesar de que tuvo la pole en su mano y con el tiempo cumplido de una sesión "complicada por las condiciones mixtas" de la pista, con las dudas aún de cara a la carrera.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

"Ha sido muy ajustado y complicado por las condiciones mixtas. Cuando ha dejado de llover, la pista ha empezado a secarse bastante rápidamente y en seguida se ha hecho un carril seco, excepto en la curva ocho, que estaba completamente mojada, y en la última, que también estaba muy encharcada", apuntó en declaraciones facilitadas por su equipo.

Pedrosa se quedó sin pole por culpa de un Jack Miller que logró la primera de su carrera en MotoGP con la bandera a cuadros y, sobre todo, jugándosela con los neumáticos lisos. "Jack [Miller] ha hecho una pole increíble con neumáticos lisos. Después de mi primera salida, que no ha sido perfecta, he estado pensando en cambiar a neumáticos lisos, pero al final he decidido seguir con los de mojado y empujar al límite", afirmó.

"He podido hacer una buena vuelta y estoy muy contento con el resultado, porque estar en primera fila será importante mañana, aunque, sinceramente, todavía es difícil saber qué neumáticos utilizaremos en la carrera. Hoy hemos tenido tantas condiciones distintas, que no hemos rodado mucho con ninguna de las opciones, así que tendremos que ver qué pasa", finalizó.