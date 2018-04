Sagan: "Ganar la Roubaix es una sensación increíble"

Redacción deportes, 8 abr (EFE).- El eslovaco Peter Sagan (Bora), vencedor de la París Roubaix, dijo que se siente "muy feliz por esta victoria increíble" y agradeció el trabajo de su equipo "desde el principio".

"Esto es increíble. Este año no he tenido ningún accidente y nunca me cansé, ahorré energía y luego di un paso adelante para atacar y seguir avanzando hasta el final. Estoy menos cansado que otros años", señaló el triple campeón mundial en la meta del velódromo de Roubaix.

Emocionado por su segundo 'gran monumento' tras el Tour de Flandes 2016, Sagan, de 28 años, se acordó de sus compañeros, una de las claves para su ataque ganador a más de 50 kilómetros de meta.

"Estoy muy feliz. Tengo que agradecerles a todos mis compañeros de equipo su trabajo porque ha sido fundamental. Mantuvieron al grupo junto desde el principio. Hice mi jugada ganadora a 50 kilómetros del final y todo salió perfecto. Estoy muy contento por haber venido a esta carrera. Ganar aquí es una sensación increíble", señaló.