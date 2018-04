El 'MAPFRE' llega quinto a Itajaí y pierde el liderato de la general

8/04/2018 - 18:29

El 'MAPFRE' ha concluido este domingo la séptima etapa de la Volvo Ocean Race, que ha cubierto 7.600 millas náuticas entre Auckland (Nueva Zelanda) e Itajaí (Brasil), en quinta posición y pierde el liderato de la general de la vuelta al mundo a vela, que ahora ostenta el 'Dongfeng Race Team' chino por sólo un punto de ventaja.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La tripulación del barco español puso fin a la etapa reina después de 21 días, 6 horas, 59 minutos y 9 segundos de navegación, adjudicándose un total de seis puntos, lo que le aparta del liderato en la general de la regata que ocupaba desde la segunda etapa.

El equipo de Xabi Fernández ha tenido que superar la rotura del carril del mástil nada más comenzar la etapa y el desgarro de la vela mayor cuando pasaban por Cabo de Hornos, lo que les obligó a deternerse para repararla.

"Ha sido difícil para todos nosotros", explicó el patrón vasco. "Esperábamos acabar mucho mejor, pero no es el fin del mundo, no es tan malo. En esta etapa hemos estado condicionados por problemas técnicos, pero no tiene nada que ver con el trabajo de la tripulación o la confianza que tenemos el uno en el otro. Hemos estado yendo muy bien hasta este momento y estoy bastante seguro de que seguiremos funcionando bien en el futuro. Lo seguiremos dando todo para intentar ganar esta regata", afirmó.

Con la llegada del 'MAPFRE', un total de cinco barcos han completado la séptima etapa, en la que la victoria fue para 'Team Brunel', seguido por 'Dongfeng Race Team', 'team AkzoNobel' y 'Turn the Tide on Plastic'.

Dos equipos se retiraron de la etapa: el 'Team Sun Hung Kai Scallywag', después de la trágica pérdida de John Fisher, y el 'Vestas 11th Hour Racing', tras una rotura al sur de las Islas Malvinas.

Ambos equipos ahora están llevando sus barcos a Itajaí en modo transporte, con el objetivo de estar en la línea de salida de la octava etapa el domingo 22 de abril.

--CLASIFICACIÓN ETAPA 7.

1. Team Brunel (HOL/Bouwe Bekking), FINALIZADO el 3/04 a las 16:45 hora peninsular española.

2. Dongfeng Race Team (CHN/Charles Caudrelier), FINALIZADO el 3/04 a las 17:00 hora peninsular española.

3. Team AkzoNobel (HOL/Simeon Tienpont), FINALIZADO el 5/05 a las 06:38 hora peninsular española.

4. Turn The Tide on Plastic (ONU/Dee Caffari), FINALIZADO el 7/4 a las 06:12 hora peninsular española.

5. MAPFRE (ESP/Xabi Fernández), FINALIZADO el 8/4 a las 09:59 hora peninsular española.

Vestas 11th Hour Racing (USA/DEN, Charlie Enright), retirada.

Team Sun Hung Kai Scallywag (HKG, David Witt), retirada.