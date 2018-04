Valladolid acoge la 39ª Media 1/2 Maratón Universitaria Popular 'We Are Ready' el 6 de mayo

10/04/2018 - 17:22

La 39ª edición de la Media 1/2 Maratón Universitaria Popular de Valladolid, correspondiente al circuito universitario 'We Are Ready' de El Corte Inglés, se disputará el próximo 6 de mayo, desde las 10:30 horas, desde el Palacio Santa Cruz de la Universidad de Valladolid sobre un recorrido de 10,5 kilómetros, informan los organizadores.

VALLADOLID, 10 (EUROPA PRESS)

Los corredores que quieran participar podrán inscribirse a través de la plataforma weareready.es hasta el 3 de mayo y de forma presencial en El Corte Inglés Constitución hasta las 22 horas de esa misma fecha; los universitarios en el Servicio de Deportes de la Universidad de Valladolid hasta el viernes, 4 de mayo, a las 13:59 horas, y en El Corte Inglés de Paseo Zorrilla hasta el sábado 5 de mayo a las 15:00 horas.

La recogida de la bolsa del corredor tendrá lugar el 4 y 5 de mayo en El Corte Inglés de Paseo Zorrilla, de 15 a 21 horas, y de 11 a 21, respectivamente.

Los participantes recibirán una camiseta técnica de la marca Boomerang, dorsal con chip de cronometraje, seguro individual a cargo de Seguros El Corte Inglés, servicio de guardarropa y avituallamiento.

Como es habitual en el Circuito We Are Ready de El Corte Inglés, tras la carrera se celebrará la entrega de trofeos y la fiesta After Running, donde los corredores podrán disfrutar de actividades y comida y bebida gratis.