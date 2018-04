La EDP Rock'n'Roll Madrid se presenta con una nueva meta frente al Prado para "suavizar" el final

12/04/2018 - 15:30

La EDP Rock 'n' Roll Madrid se presentó de cara al domingo 22 de abril con las tres modalidades habituales de maratón, media maratón y 10 kilómetros, y la principal novedad en el cambio de recorrido, finalizando las tres carreras frente al Museo del Prado con la intención de "suavizar" el tramo final.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Así, además del tramo final, que evita la cuesta arriba hasta Goya, el recorrido de la maratón también modificará su primer tramo, pasando el nuevo recorrido por Santa Engracia, y tendrá más kilómetros en la Casa del Campo. En la media maratón, compartirán el recorrido hasta el kilómetro 17, momento en el que se desviarán por la calle Serrano.

En este sentido, el director general de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Javier Odriozola, reconoció "la dificultad y las complejidades" de organizar las tres carreras en un mismo día, y se refirió al principal cambio de la carrera como un "escenario magnífico" que ayude a "suavizar los últimos metros".

El dirigente expresó también su deseo de "aumentar la participación femenina" y recalcó la "buena salud" de las carreras madrileñas. "El nuevo calendario de carreras urbanas es de más de 170 citas, sólo en el término municipal de Madrid. Estamos deseando que todo sea un éxito para disfrute de todos los que amamos las carreras", confió.

Por su parte, Guillermo Jiménez, presidente de Mapoma, organizador de la cita, repasó la trayectoria de esta carrera en Madrid. "Durante los 40 años, el esfuerzo combinado de las administraciones y mundo empresarial, han conseguido que trascienda el deporte, convirtiéndose en un portador de valores", explicó.

El directivo valoró esta nueva edición, dando un "paso adelante" y logrando que en esta edición los participantes sean los "protagonistas". Gracias a la ayuda de Ayuntamiento y Comunidad de Madrid y las diferentes organizaciones, Guillermo Jiménez consideró que este evento se ha convertido en un "legado del deporte español".

El viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Álvaro César Ballarín, destacó el papel creciente de la mujer en este evento, así como los "valores que transmite el deporte". "El atletismo es un deporte individual aunque introduce valores como la superación, el esfuerzo y el compañerismo, que son muy importantes llevarlos a otros ámbitos menos pacíficos", aseguró.

Ballarín resaltó el rol de la maratón, un deporte que "ha pasado milenios y sigue teniendo el mismo poder de convocatoria". Además, valoró la presencia extranjera el próximo 22 de abril, consiguiendo que "Madrid se convierta en la capital del atletismo por una semana".

EN LA CARRERA DE 10 KILÓMETROS SE INSCRIBIÓ EL 50% DE LAS MUJERES

La maratón de Madrid ofreció los datos de inscripción para esta nueva edición, destacando la presencia de la mujer en los 10 kilómetros, igualando en número a los hombres, mientras en el resto de pruebas, media maratón y maratón, se inscribieron 33% y un 14%, respectivamente.

Además, la EDP Rock 'n' Roll Madrid galardonó a miembros clave en los 41 años de este evento, como a EDP, la cadena COPE, Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF), o el exatleta Arturo Casado, vencedor del 10 kilómetros en dos ocasiones.

"Me tengo que acordar de mi entrenador Arturo Martín y de la Federación Española de Atletismo, de la que recibí un apoyo incondicional desde el primer momento. Sin ellos, hubiera sido imposible lo de Barcelona, Helsinki y muchos otros éxitos que he tenido", confesó el campeón europeo de 1.500 metros en la Ciudad Condal.

Finalmente, uno de los momentos más emotivos se dio con Jesús Juárez, otro de los galardonados por la organización, y que, pese a sufrir una hemiparesia que tiene paralizado todo su lado derecho del cuerpo, consiguió terminar la media en 2017.

"Este premio es el más especial que he recibido. No es mío, sino de todos los que han hecho que fuera posible. Todos aquellos clamando que yo podía, millones de corazones que me empujaban. También agradezco al 'running', porque puso todo a mi disposición", agradeció.