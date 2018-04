Jon Rahm cierra la primera ronda con -5

Madrid, 12 abr (EFE).- El español Jon Rahm, gran favorito en el Abierto de España que hasta este domingo se disputa en el madrileño Centro Nacional de golf, completó la ronda inaugural de este jueves con 67 golpes, cinco bajo par.

El vizcaíno, cuarto clasificado en el ránking mundial, respondió a las expectativas en la primera jornada de competición en Madrid.

Inició la partida a las 8:55 horas -junto a su compatriota Rafa Cabrera Bello y el inglés Andrew Johnston, quien defiende el título logrado en 2016 en Valderrama- y plasmó su deseo de triunfar en la capital española con una primera tarjeta de 67 golpes.

Cuatro birdies en los hoyos 3, 5, 7 y 13 y un eagle en el 18 le posicionan en los puestos de privilegio en este torneo perteneciente al Circuito Europeo, a falta de que todos los participantes cierren la primera vuelta.

"El haber jugado como he jugado hoy no me lo esperaba", reconoció Jon Rahm en zona mixta. "Le he dado desde el tee muchísimo mejor de lo que hubiese soñado. Hay pocas veces que se pega el driver tan bien, que hace que hagas dos birdies tan fáciles, como en el 7 y en el 13. Son días que hay que aprovechar y gracias a dios he hecho una buena vuelta. A ver si puedo seguir jugando igual de bien", apuntó.

El inglés Andrew Johnson, defensor del título, acabó su vuelta con 68 golpes mientras que Rafa Cabrera Bello terminó por encima del par, con más 1. "No es el resultado que me hubiese gustado", lamentó el canario, vigésimo cuarto en la clasificación mundial.