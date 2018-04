Jon Rahm: "Espero seguir jugando igual de bien durante esta semana"

Madrid, 12 abr (EFE).- El español Jon Rahm mostró su satisfacción por haber completado con 67 golpes, cinco bajo par, la primera vuelta al madrileño Centro Nacional de Golf, sede entre los días 12 y 15 de abril del Abierto de España, un torneo perteneciente al Circuito Europeo.

"Después de haber aterrizado el martes (procedente del Masters de Augusta, en el que fue cuarto) y de cómo me sentí ayer, el haber jugado como he jugado hoy no me lo esperaba", reconoció el vizcaíno, de 23 años, en zona mixta.

"Le he dado desde el tee muchísimo mejor de lo que hubiese soñado. Hay pocas veces que se pega el driver tan bien, que hace que hagas dos birdies fáciles, como en el 7 y en el 13. Son días que hay que aprovechar y gracias a dios he hecho una buena vuelta. A ver si puedo seguir jugando igual de bien durante esta semana", deseó.

Cuarto clasificado en el ránking mundial, Jon Rahm indicó que "no hay queja" de su rendimiento en el día de hoy. "Ha salido todo bien, con un solo bogey, cuatro birdies y un eagle", analizó.

Rahm confía en mantener este nivel en las próximas jornadas para tener "alguna opción de ganar" el domingo y brindar el triunfo al público español.

Preguntado por el gran interés que ha despertado su presencia en Madrid, Jon Rahm confesó que no esperaba "que hubiese tanta gente a las 9 de la mañana, con el frío que hacía".

"No esperaba ni que hubiese diez personas, la verdad. En los segundos nueve hoyos, sí, pero la verdad es que es increíble el ánimo y la cantidad de gente que ha venido. Ni nosotros ni los voluntarios estábamos preparados para la cantidad de gente que ha venido, lo cual es muy bueno", indicó.

Rahm agradeció asimismo "al greenkeeper y a todos los encargados del mantenimiento del campo" el trabajo realizado durante la noche para que hoy pudieran competir en buenas condiciones. "Ayer las bolas en el green no se movían. Hoy pegaban botes buenos. Lo único que puedo hacer es darles la enhorabuena porque el campo está increíble. Las calles y el green están perfectos", remarcó.