Víctor Pastor: "No se le puede pedir más a la vuelta"

Madrid, 12 abr (EFE).- El español Víctor Pastor, uno de los grandes protagonistas de la jornada en el madrileño Centro Nacional de Golf de Madrid al presentar una tarjeta de 67 golpes, cinco bajo par, aseguró que "no se le puede pedir más" a su primera vuelta en el Abierto de España, perteneciente al Circuito Europeo.

El joven cordobés, de 23 años, es todavía amateur pero este jueves se instaló contra pronóstico entre los favoritos.

"Vine aquí pensando en disfrutar, pero es cierto que el lunes jugué muy bien y le estuve pegando increíble a la bola. El martes y el miércoles no pude entrenar, pero lo poquito que practiqué en la cancha me sentí muy a gusto. El campo lo conozco, sé cómo va. No vengo con ninguna expectativa, pero sé que puedo hacer un buen papel", dijo en zona mixta.

Pese a su buena actuación en esta primera jornada, Víctor Pastor indicó que no quiere presionarse. "No quiero pensar en ningún resultado porque creo que sería una idiotez. Solo quiero disfrutar y sé que disfrutando y yendo bien la vuelta va a salir", remarcó.

El andaluz, quien actualmente ocupa el puesto 113 en el ránking amateur, cree que en el certamen que hasta este domingo alberga la capital española tiene "mucho que ganar".

"Por lo menos en esta vuelta me he sentido cómodo y no me ha podido el ambiente. Como le he dicho a mi hermano después del eagle en el 10, mejor no podía debutar en el circuito. Ha sido un buen estreno. Aun así, mañana será otro día, pero esperemos que el sábado y el domingo podamos estar en la pelea", deseó.

Si mantiene esta progresión, Víctor Pastor podría convertirse en el primer jugador no profesional que gana un torneo del Circuito Europeo desde el año 2003, cuando el irlandés Shane Lowry triunfó en el Abierto de su país.