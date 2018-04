Cruz: "Hay que usar el partido contra el Real Madrid para mejorar"

Madrid, 13 abr (EFE).- El escolta mexicano del Montakit Fuenlabrada Paco Cruz, uno de los líderes anotadores del conjunto que dirige el argentino Néstor García, aseguró a EFE que el encuentro de mañana contra el Real Madrid es "un buen partido para usarlo para mejorar" en la racha negativa que lleva el equipo.

"Este es un buen partido para usarlo para mejorar, para aprender del Madrid y de los buenos jugadores que tiene, y para nosotros hacerlo mucho mejor de lo que lo hemos hecho estos últimos partidos", señaló el anotador mexicano en una entrevista con EFE.

Francisco 'Paco' Cruz (Heroica Nogales, México, 1989), en su segunda temporada en la Liga Endesa española es uno de los líderes anotadores de la revelación del campeonato, un Montakit Fuenlabrada al que aporta una media de 12,1 puntos en 26 minutos en pista por partido.

El Fuenlabrada de Cruz recibe mañana en su pabellón, el Fernando Martín, a su vecino de la capital, el Real Madrid, un equipo "increíble" en opinión del mexicano, que aspira a que su equipo tenga "un buen plan de juego" para ponérselo difícil al líder.

"Estando en casa, la afición como siempre nos dará un buen apoyo. Esperamos competir hasta el final, llegar a un final disputado en el que el partido pueda ir para cualquier lado", añadió.

Será un nuevo reencuentro con su compatriota Gustavo Ayón, pívot del Real Madrid al que profesa "mucho respeto" y del que recibe consejos desde su llegada al campeonato español.

"Le tengo mucho respeto a Gustavo, tomo los consejos que él me da. Estoy contento de jugar contra él, es una gran persona, un gran jugador... Pero durante el partido voy a tratar de ganarle", señaló Cruz.

No solo dos compatriotas como Cruz y Ayón se encontrarán mañana en el parqué, también lo harán dos jóvenes eslovenos, el madridista Luka Doncic y el fuenlabreño Luka Rupnik. "Son muy buenos amigos, y será emocionante jugar contra un jugador como Doncic", agregó.

Quien parece que no estará es el base-escolta internacional español Sergio Llull, lesionado desde hace ocho meses. Cruz, que sufrió durante la temporada pasada una dura recuperación de una operación de rodilla, tiene claro que le gustaría ver al menorquín sobre el parqué pronto.

"Por mí que se recupere lo más pronto posible, porque las lesiones son muy duras. Ojalá las lesiones no existieran, no le deseo a ningún jugador que tenga lesiones", manifestó Cruz.

El panorama no es positivo para el Montakit Fuenlabrada, que recibirá al Real Madrid después de haber caído en los últimos tres partidos, contra el Baskonia fuera, en casa ante Betis Energía Plus y San Pablo Burgos, y ayer mismo en Murcia contra el UCAM CB por 82-62, que supuso que le adelante en la clasificación, dejando fuera a los madrileños de los puestos que dan acceso al 'playoff'.

"Murcia tiene un equipo con muy buenos jugadores, un equipo grande, atlético, que pelea mucho, y nosotros hicimos lo que pudimos. A pesar de eso, casi a la mitad del tercer cuarto y estábamos empatados con ellos. El final del partido fue lo que dejó ese sabor malo de la derrota", analizó Cruz.

A pesar de haber perdido contra un rival directo, el escolta mexicano piensa que tienen "la oportunidad de seguir compitiendo" por un puesto entre los ocho mejores de la Liga Endesa.

"Hay que reconocer que hemos hecho buena competición hasta ahora y que no se nos vaya eso de la mente. Seguimos teniendo buen equipo", recordó.

El mexicano reconoció que los dos partidos perdidos en casa, contra dos rivales que luchan por evitar el descenso (Betis y Burgos) fueron ante "rivales que jugaron muy bien" y en los que el Fuenlabrada no dio el nivel esperado.

"Nosotros defensivamente no estuvimos como lo hemos estado haciendo, nuestro primer objetivo es defender y no lo hicimos en esos partidos ni al final del partido en Murcia. Cuando no defendemos bien, no tenemos ritmo ofensivamente", señaló.

No obstante, Cruz se mostró confiado en que su entrenador, el argentino Néstor 'Che' García, encontrará "cómo mejorar y cómo preparar los siguientes partidos", donde les visitarán tres equipos de la zona alta: Real Madrid, Barcelona y Valencia.

"En casa con el apoyo que tenemos y confianza, podemos ganarle al que sea. Ojalá volvamos al camino de las victorias y a jugar mejor", añadió un Paco Cruz que confía en sus opciones de 'playoff'.

"Al estar en estas posiciones, pienso que tenemos oportunidad. Ahora lo que tenemos que hacer es concentrarnos en preparar cada partido mejor y pensar menos en eso. Si estábamos jugando bien en algún momento hay que regresar a él. Paso a paso", añadió.

El escolta mexicano tiene un año más de contrato en Fuenlabrada, y asegura que está "concentrado en el final de la temporada", por lo que no piensa en otros equipos que puedan llamar a su puerta.

"El objetivo de los jugadores es seguir avanzando, seguir mejorando. Yo trato hacerlo lo mejor que pueda para ganar. A todos les gustan los ganadores. Ganando lo demás será bueno", finalizó.