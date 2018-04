Paul Dunne se distancia a tres golpes de Nacho Elvira y a cuatro de Jon Rahm

Madrid, 13 abr (EFE).- El irlandés Paul Dunne, campeón del Masters Británico en 2017, se postuló al título en el Abierto de España al construir una ventaja de cuatro golpes sobre el gran favorito, el español Jon Rahm, al término de la segunda jornada en el madrileño Centro Nacional de Golf.

Dos tarjetas de 66 y 65 golpes en la primera y segundas rondas, con un acumulado de 13 bajo par, dejan a Paul Dunne como líder en solitario en el torneo perteneciente al Circuito Europeo.

El español Nacho Elvira, el australiano Brett Rumford y el inglés Callum Shinkwin le siguen a tres golpes, mientras que en cuatro se sitúa su renta sobre el inglés Robert Rock, el sueco Henric Sturehed, el español Jon Rahm y el escocés Marc Warren.

Pese a firmar dos 'bogeys', los nueve 'birdies' acumulados en el turno matinal acomodan a Paul Dunne en el primer lugar.

"Hoy ha sido uno de esos días en los que juegas sin pensar en otra cosa y el resultado se va haciendo solo", expuso el irlandés en zona mixta.

Aplaudido por el numeroso público congregado en el Centro Nacional de Golf, Paul Dunne recibió asimismo los halagos de algunos de sus rivales.

"¡Cómo está jugando el niño!", bromeó el español Pablo Larrazábal desde una meritoria novena plaza. "Es impresionante. Pega a la pelota 30 o 40 metros más que yo y patea como los ángeles", destacó.

También reparó en su buen juego corto Jon Rahm, aunque el vizcaíno confía en poder darle alcance si logra mejorar el putt.

"En dos días no creo que haya habido un solo jugador en este campo que haya jugado mejor que yo de 'tee' a 'green' y lo único que tengo que hacer es meter los 'putts'. Si no se meten 'putts' no se ganan torneos", sostuvo el gran favorito para el público en Madrid.

- Clasificación tras la segunda jornada:

.1. Paul Dunne (IRL) 131 (66+65) (-13)

.2. Nacho Elvira (ESP) 134 (68+66)

.+. Brett Rumford (AUS) 134 (68+66)

.+. Callum Shinkwin (ING) 134 (67+67)

.5. Robert Rock (ING) 135 (70+65)

.+. Henric Sturehed (SUE) 135 (67+68)

.+. Jon Rahm (ESP) 135 (67+68)

.+. Marc Warren (SCO) 135 (66+69)

.9. Jeff Winther (DIN) 136 (69+67)

.+. Pablo Larrazábal (ESP) 136 (71+65)

.+. Maximilian Kieffer (ALE) 136 (69+67)

.+. Thorbjorn Olesen (DIN) 136 (68+68)

.+. Andrew Johnston (ING) 136 (68+68)

.+. Julien Guerrier (FRA) 136 (67+69)

------

15. Jorge Campillo (ESP) 137 (70+67)

23. Felipe Aguilar (CHI) 138 (72+66)

.+. Pep Angles (ESP) 138 (72+66)

39. Adrián Otaegui (ESP) 139 (69+70)

.+. Pedro Oriol (ESP) 139 (68+71)

.+. Alejandro Cañizares (ESP) 139 (72+67)

.+. Samuel del Val (ESP) 139 (74+65)

.+. Víctor Pastor (ESP) 139 (67+72)

59. Sebastián García (ESP) 140 (69+71)