Cabrera Bello, fuera del corte: "Lo he intentado, pero me he quedado corto"

Madrid, 13 abr (EFE).- El español Rafa Cabrera Bello, quien este viernes no logró pasar el corte en el Abierto de España, se mostró apenado por haberse quedado "a un golpe" de poder competir por el título en el madrileño Centro Nacional de Golf.

"Ha salido una buena vuelta, pero no lo suficientemente buena. No ha salido la vuelta que necesitaba y siento pena porque tuve una opción clara de birdie en el hoyo 18", dijo el canario, vigésimo cuarto clasificado en el ránking mundial.

Con un total de 141 golpes (73 en la primera jornada y 68 en la segunda), Cabrera Bello se quedó "a un golpe" de pasar el corte.

"Lo he intentado, he dado lo mejor de mí pero me he quedado corto", lamentó.