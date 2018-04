El parapeto de Jon Rahm

Madrid, 14 abr (EFE).- En su camino hacia la elite del golf, el vizcaíno Jon Rahm ha escudado su talento y sus temores en las figuras de Adam Hayes y de Joseba del Carmen. Ellos son el caddie y el preparador mental del mejor golfista español del momento, un joven de juego arrobador y carácter volcánico que ha atraído a miles de seguidores hasta el madrileño Centro Nacional de Golf.

Su participación en el Abierto de España, perteneciente al Circuito Europeo, multiplicó el atractivo de un torneo que en el pasado ganaron Antonio Garrido (1972), Sergio García (2002), Álvaro Quirós (2010), Miguel Ángel Jiménez (2014) y, en tres ocasiones, Severiano Ballesteros (1981, 1985 y 1995).

Este último es el referente de Jon Rahm, prendado por el golf desde la edición de la Copa Ryder de 1997, disputada en Valderrama.

'Seve' era el capitán del equipo europeo. "Gracias a él juego yo", reconoció el jugador de Barrika.

Asentado en el top-5 del ránking mundial, Rahm confía en hacer por la disciplina "una pequeña parte de lo que hizo" Ballesteros.

"Este verano tuve la oportunidad de volver a su casa y ver su sala de trofeos. Lo que sentí no se puede explicar con palabras. Casi me eché a llorar. Allí hay Ryders, chaquetas verdes, trofeos del Open Británico, medallas de la Real Orden del Mérito Deportivo, libros, documentos, fotos... 20 años de la historia del golf. Solo puedo agradecer a la familia Ballesteros que nos dejara entrar. Ver esa sala de trofeos fue increíble y me hizo mucha ilusión que me regalaran una escultura con sus manos", comentó en rueda de prensa.

Las suyas explican gran parte de su éxito. La otra puede atribuirse a su temperamento. "Si no fuese así, no hubiese llegado adonde estoy ahora", departió Jon Rahm con un aficionado que, tras su primera vuelta en el Abierto de España, le invitó a moderar sus reacciones después de un mal golpe.

Del control de su carácter ardiente responsabiliza a Joseba del Carmen, su entrenador mental.

"Desde 2014, cuando empezó a ayudarme, he mejorado muchísimo como jugador y como persona. Como hijo, como hermano, como novio, como todo. Y en el golf no habría llegado a donde estoy si no llega a ser por él. Tiene una manera diferente de enfocar las cosas. Tengo mucha suerte de tenerle a mi lado", confesó.

Adam Hayes, su caddie, es su otro pilar en competición.

"Como profesional hay muchas personas que me han ayudado, pero nadie me ha ayudado más que Adam. Lleva 19 años como caddie, ha visto todos los campos, ha visto a todo tipo de jugadores y está igual de motivado que yo. Tiene mucha experiencia y sabe qué decir en el momento oportuno. Adam es una gran herramienta porque sabe mucho de golf y sabe mucho de mí, de lo que soy como persona, así que somos grandes amigos aparte de "currelas". Todo lo que me dice me suele ayudar", apuntó.

"La idea del cambio de driver, de hecho, fue suya. Después del Dell Match Play Championship me dijo: 'Oye, estás fallando demasiado a la derecha con el drive'. Hablamos con TaylorMade, miraron las estadísticas y, en efecto, fallaba demasiado a la derecha. Me prepararon un driver nuevo y arreglado. Como eso, varias cosas. Adam nota cosas de las que yo no me doy cuenta. Como jugador, yo tiendo a echarme la culpa a mí mismo pero él se da cuenta de lo que está pasando en realidad", subrayó.

En Madrid, Jon Rahm tiene otra suerte. Durante el recorrido le acompañan cientos de seguidores y, entre ellos, está su abuela.

"Es una suerte que pueda estar aquí. No puedo explicar la alegría que me da, porque llevaba cinco años sin salir de casa por la edad. Que pueda estar un par de días aquí viéndome es increíble. Ojalá pueda verme jugar y ganar este fin de semana", deseó.