Lorenzo: "Estoy muy motivado y disfrutando de mi profesión más que nunca"

14/04/2018 - 16:26

El piloto español Jorge Lorenzo (Ducati) ha asegurado que está "más motivado" y disfrutando del motociclismo "más que nunca" a pesar del mal inicio en el Mundial de MotoGP, añadiendo que es "evidente" que el equipo italiano le fichó el año pasado para "ganar carreras y ganar el Mundial", y que la continuidad del proyecto dependerá de que "ambas partes estén satisfechas".

"La motivación no me falta, estoy más motivado y disfrutando más de mi profesión que nunca, y con un reto muy importante. Si tienes todo eso, es más fácil", explicó Lorenzo en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de la publicación de su libro autobiográfico 'Lo que aprendí hasta los 30'.

"Tengo una buena relación con el equipo. Siempre me han acogido como uno más de la familia, con confianza, incluso en los momentos menos buenos. Es evidente que me ficharon para ganar carreras y ganar el Mundial, pero no es fácil. Si no, Ducati en vez de un Mundial igual tendría diez. Nunca es fácil luchar contra las fábricas japonesas. Escogí este reto por la dificultad y en eso estoy. Al final ambas partes tienen que estar satisfechas y contentas para continuar. Si no es así, no será posible", apuntó de cara al futuro.

Comparando su actual moto y la que tenía antes, el balear desgranó que "la Yamaha era una moto menos física, era mucho más suave y tenía menos inercia", mientras que la Ducati es "más brusca nerviosa", lo que le ha obligado a "estar más musculado". "He intentado multiplicar esas horas de entrenamiento porque no me queda otra opción que estar más fuerte para sacarle el máximo a esta moto", agregó, consciente de que "todo en la vida se puede mejorar".

"Yo era un piloto que hace cinco o seis años hacía muy malas salidas. Un día me propuse solucionar ese problema. Cogí una furgoneta con mi asistente en aquel momento, metimos una moto de calle y practicando horas y días en un circuito de karting entendí el truco para salir bien y convertí mi debilidad en mi punto fuerte", rememoró.

"NO ME ARREPIENTO DE NADA"

Repasando toda su carrera, en la que cumple su decimoséptimo año en el Mundial de motociclismo, resaltó que "todo lo que ha visto el público es Jorge Lorenzo". "Jorge Lorenzo puede ser diferente dependiendo del momento porque Jorge Lorenzo son muchas cosas. No me arrepiento de nada de lo que hecho porque de todo he aprendido la lección. Soy una persona muy afortunada por la posición en la que estoy. Problemas siempre va a haber, lo que depende de ti es cómo afrontarlos", reflexionó, antes de hacer un aparte con el tema de las lesiones.

"Mi accidente de Philip Island (en 2011), donde perdí una parte de mi dedo anular izquierdo, podía haber sido mucho peor y haber perdido varios dedos por ejemplo. Tienes que aceptar lo que viene con positividad. Todo lo que viene a partir de ahora me lo tomo como un regalo porque ya he conseguido mucho más de lo que pensaba cuando era pequeño", valoró.

Lorenzo ha decidido escribir un libro autográfico pese a que no se ha "retirado todavía" y espera que le "queden unos años más". "Los 30 es una edad buena para la mayoría de las personas, sobre todo una persona como yo que ha vivido tantas cosas, tanto positivas como negativas. Tengo muchas cosas que contar. Siempre he sido una persona muy curiosa y muy observadora", se definió, destacando que se siente "uno entre un millón" por sus éxitos deportivos.

"Soy muy afortunado porque del millón de practicantes de motociclismo que puede haber, que triunfen y sean campeones del mundo hay uno o dos. Una cosa es soñar y algo muy diferentes es conseguirlo. Creo que todo el mundo tiene un talento y algunos tienen la buena suerte de descubrirlo pronto, como yo, que lo he practicado de manera obsesiva para lograr mi sueño", analizó.

En cuanto a la forma de plantearse su vida fuera de los circuitos, Lorenzo opinó que "hay que diferenciar tu profesión de tu vida personal" y que, por ejemplo, "es complicado tener una amistad con un rival, pero no es imposible".

"LOS 'HATERS' TENDRÍAN QUE HACER ALGO PROVECHOSO CON SUS VIDAS"

"Tienes que aprender todo lo que puedas de tus rivales, pero al mismo tiempo cubrirte y proteger tus secretos que te hacen marcar la diferencias. Es un juego al que tienes que saber jugar, pero cuando se acaba la competición hay que intentar llevarse bien con todo el mundo y tener una relación lo más positiva posible", pidió.

En cuanto a los "haters" que critican su trabajo, el piloto de Ducati aconsejó que "esas personas tendrían que cambiar todo ese tiempo que se dedican a criticar a personajes públicos para sentirse mejor, porque esa es la finalidad, y hacer algo provechoso con sus vidas".

"Hay que diferenciar si esas críticas vienen de personas que te quieren, que hacen una crítica constructiva, a esas críticas destructivas que vienen de gente que te tiene envidia o es un aficionado de otro piloto que intenta debilitar tu mente. Hay que intentar que esas te entren por un oído y te salgan por el otro", sentenció.

Por último, subrayó la importancia de la autodisciplina, a la que se refirió como "una lucha continua". "Tu mente porque siempre intenta ir a lo más cómodo en cuanto a comida, a descanso, a ti te apetece quedarte en casa o ir al cine y comer palomitas. Es una lucha continua que los deportistas conocemos muchos, la tenemos encima hasta que no retiramos. Yo soy una persona muy disciplinada que cree en el trabajo duro", concluyó.

Reflexiones de este tipo y muchas otras impregnan 'Lo que aprendí hasta los 30', un texto de 232 páginas dividas en 41 capítulos en los que desgrana su aprendizaje vital con títulos como 'Precipitarse sale caro', '¡Al enemigo ni agua!' o 'Lo que hoy parece un drama, mañana será una anécdota'. El libro está editado por Alienta Editorial y ya está a la venta a un precio de 14,95 euros.