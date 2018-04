Nacho Elvira: "El 66 es el reflejo de lo feliz que he sido en el campo"

Madrid, 14 abr (EFE).- El cántabro Nacho Elvira confesó que prefiere "no pensar" en un posible triunfo en el Abierto de España después de una vuelta de 66 impactos que refleja "lo feliz" que ha sido este sábado en el Centro Nacional de Golf de Madrid y que le deja en segunda posición, a un golpe del irlandés Paul Dunne.

"Ha sido un día especial, en el 'tee' del 1 no me podía ni imaginar lo que iba a vivir. El resultado es lo de menos porque lo que he sentido hoy en el campo no lo había sentido nunca; el apoyo de la gente en todos los 'tees', en todos los 'greens', en todos los golpes. El 66 es el reflejo de lo feliz que he sido hoy en el campo de golf", remarcó a su paso por zona mixta.

Esa vuelta le coloca, con un total de 200 golpes (16 bajo par), en disposición de competir por el trofeo.

Prefiere, sin embargo, "no pensar lo que sería ganar en Madrid".

"La victoria en el Challenge fue algo indescriptible", recordó, "y mañana voy a intentar disfrutar del momento y ver qué pasa".

El irlandés Paul Dunne y el también español Jon Rahm serán apriori sus grandes rivales en los 18 hoyos que decidirán el nuevo campeón de este torneo, perteneciente al Circuito Europeo.

"No quiero pensar en el resultado de mañana. Dependerá de las condiciones, pero yo solo quiero salir a disfrutar, ir hoyo a hoyo y a ver dónde me lleva la vuelta", subrayó Elvira.

El cántabro cree que Jon Rahm "es un hueso duro de roer". "La gente le apoyará igual o más que a mí. Luego también está Dunne (campeón del Masters Británico en 2017). Yo estoy feliz con presentarme mañana a jugar y a disfrutar", agregó.