Laso: "Contentos por rotar a todo el equipo y ganar en un campo difícil"

Fuenlabrada (Madrid), 14 abr (EFE).- El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, se mostró "contento" tras derrotar al Montakit Fuenlabrada este sábado (75-90) por haber podido "rotar a todo el equipo" y "ganar en un campo difícil" como el Pabellón Fernando Martín.

"Contentos por haber podido rotar a todo el equipo, teníamos a Felipe (Reyes) con fiebre. Hemos ganado en un campo difícil, han demostrado por qué están tan arriba en la clasificación, incluso con 20 puntos abajo han seguido peleando, así que muy contento por la victoria", valoró el técnico vitoriano del Real Madrid.

Laso analizó que les costó "cogerle el ritmo" al encuentro y que, tras un primer cuarto "correcto sin más", en el segundo encontraron "tiros más claros" y en el tercero cogieron "una ventaja definitiva".

El entrenador madridista sumó hoy su victoria número 400 dirigiendo al equipo blanco. "Son muchos partidos, ganar 400 partidos con el Real Madrid es importante, pero todos los partidos son importantes, esperando conseguir la 401", manifestó.

Respecto a la situación de las múltiples bajas del equipo, Laso dijo que él prefiere "ver la botella medio llena siempre" y que tras los "muchísimos problemas" que han tenido esta temporada, el equipo llega "bien" a los cuartos de final de la Euroliga contra el Panathinaikos griego.

"Si me gustaría estar mejor, es muy sencillo: me gustaría que estuviera (Sergio) Llull, no se hubiera lesionado y estuviera en el OAKA, que no tuviéramos que parar a Facu (Campazzo), y que no hubiéramos tenido que parar a Rudy (Fernández) por un problema en el tobillo", añadió Laso.

Respecto a ese cruce con el conjunto griego, contra el que se medirán el martes y el jueves en Atenas para abrir la serie de cuartos de final, el entrenador del Real Madrid señaló que será "un partido muy difícil" en "un campo complicado", al que el equipo "anímicamente llega bien".

"El primer tiempo de (Gustavo) Ayón ha sido espectacular, (Anthony) Randolph está a buen nivel y los problemas que hemos tenido los hemos ido solventando", agregó.

En cuanto a la situación del base-escolta Sergio Llull, lesionado desde hace ocho meses y cuyo regreso está próximo, el entrenador del Real Madrid reconoció que es "difícil" que tenga minutos en la serie de cuartos de final de la Euroliga.