Carroll: "Llevamos al menos dos semanas preparándonos para estos partidos"

Madrid, 16 abr (EFE).- Jaycee Carroll, escolta estadounidense del Real Madrid con pasaporte de Azerbaiyán, mostró su satisfacción por la disputa del 'playoff' ante el Panathinaikos y apuntó que llevaban "al menos dos semanas" preparándose para estos partidos.

"Estamos contentos y animados con el trabajo que hemos hecho esta última semana con tres victorias y sabemos que tenemos un gran desafío por delante. Cada uno de nosotros tiene la idea de aportar y llevamos al menos dos semanas preparándonos para este momento", dijo Carroll.

El tan manido factor campo se escapó al final. "Tenemos que ganar este partido y da igual que sea dentro que fuera de casa", explicó.

El ambiente del OAKA, la pista del Panathinaikos, es una prueba para todos.

"Todos hemos jugado en campos difíciles y todos tenemos experiencia en estos ambientes. Estamos preparados", apuntó Carroll.

Del Panathinaikos, el escolta habló bien.

"Es un equipo muy duro, muy eléctrico, con un entrenador contra el que hemos jugado cien partidos, ya que entrenaba al Barcelona. Nos conocemos", resaltó.

El Madrid acude a los 'playoffs' de la Euroliga por sexta temporada consecutiva.

"Estamos donde queríamos estar y es el sexto año que lo conseguimos. Es una gran manera de evaluar el trabajo que llevamos haciendo este tiempo. Algo correcto estamos haciendo, está claro", subrayó.

Xavi Pascual le ha dedicado, tanto en el Barcelona como en el Panathinaikos, defensas especiales a Carroll.

"He tenido algunos partidos muy buenos ante equipos en los que él era el entrenador y me ha preparado grandes defensas en las que no tenía muchas oportunidades. Creo que volverá a pasar, pero a la vez eso significa que si se centran en mi habrá otro compañero que tendrá más opciones de en el ataque", finalizó Jaycee Carroll.