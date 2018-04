Pedrosa estará en Austin: "Vale la pena hacer el viaje e intentarlo"

17/04/2018 - 19:18

El piloto español de MotoGP Dani Pedrosa (Repsol Honda) estará este fin de semana en el Gran Premio de Las Américas, tercera prueba del Mundial de motociclismo, pese a estar recientemente operado de una fractura en su muñeca derecha, y ha asegutado que "vale la pena hacer el viaje e intentarlo".

"Desde el día de la operación, poco a poco me estoy sintiendo más recuperado. He estado haciendo ejercicios para ganar movilidad y bajar la inflamación. Paso a paso, vamos recuperando el tono muscular y eso me permite ir notando pequeños avances", valoró el de Castellar del Vallés.

"Desde aquí, es difícil saber las posibilidades reales, porque vamos a una pista difícil y, hasta que no me suba a la moto, no podré valorar en qué condiciones me encuentro. Pero lo que sí tengo claro a día de hoy es que vale la pena hacer el viaje e intentarlo", añadió Pedrosa en declaraciones facilitadas por su equipo.

El piloto catalán, intervenido hace apenas siete días, sabe que "parte importante" del ánimo recibido es gracias a los aficionados. "Parte importante de la fuerza que tengo ahora mismo para ir a Austin la he encontrado en vuestros mensajes de apoyo, así que muchísimas gracias a todos", sentenció Pedrosa.