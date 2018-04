Laso: "Es muy importante hacer un partido en el que seamos el Real Madrid"

Madrid, 18 abr (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, prefirió pasar página cuanto antes tras el primer partido de playoff de la Euroliga ante Panathinaikos en el que no tuvieron "ninguna opción" y apuntó la "importancia de hacer un partido", este mismo jueves, en el que fueran "el Real Madrid" de nuevo.

"Lo bueno y lo malo del playoff es que termina un partido con el resultado que sea y hay otro a las 48 horas. Salimos jodidos por haber perdido, seguimos teniendo desventaja de campo, pero ahora mismo debemos centrarnos en el siguiente partido", dijo Laso en declaraciones facilitadas por el club.

"Debemos recuperarnos físicamente y estar preparados para una batalla física importante contra un equipo muy duro y atlético y por supuesto jugar mejor que este martes. No hicimos un buen partido, no tuvimos ninguna opción desde los diez primeros segundos. Empezamos por detrás, perdimos balones, nos hicieron una ventaja. Es algo que nos tiene que servir de enseñanza en un playoff en el que ahora mismo lo que debemos pensar es en el segundo partido", añadió.

El entrenador avisó de que cada partido es diferente al anterior.

"Cada partido es diferente, hay muchos factores que pueden cambiar, situaciones de faltas, situaciones mentales, acierto..., y debemos estar preparados para eso. El inicio nos lastró y no pudimos competir al nivel que lo estamos haciendo toda la temporada. Ya está. Debemos analizar las cosas que hicimos mal y estar preparados para una nueva guerra", subrayó.

El Madrid no fue el Madrid que se está viendo durante toda la temporada.

El equipo ha tenido un comportamiento buenísimo en Liga Endesa, vamos primeros, y en Euroliga hemos estado siempre en posición de playoff, creo que hemos tenido mucha rotación en jugadores tanto interiores como exteriores que han entrado y salido por lesión, pero el equipo se ha mantenido sólido y ayer en el inicio del partido no tuvimos esa solidez, nos diluimos rápido y no supimos volver al partido", apuntó.

"Tuvimos dos o tres ocasiones en que podíamos haber entrado con seis o siete puntos por debajo. No aprovechamos esas oportunidades y el partido fue muy abierto y cómodo para el Panathinaikos. Es un partido más en una serie de sesenta que llevamos en la temporada y obviamente no todos los días vas a jugar bien, no todos los días vas a jugar mal y dentro de nuestra solidez es muy importante mañana hacer un partido en el que seamos el Real Madrid", finalizó Pablo Laso.