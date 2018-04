Martín Fiz, ante el reto de los 6 Majors: "No sé si ganaré, pero me he dejado la vida"

19/04/2018 - 14:03

El vitoriano completaría la gesta única de ganar los seis maratones más importantes del mundo si triunfa este domingo en Londres

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El atleta Martín Fiz confesó que se ha "dejado la vida" para completar el reto de convertirse en el primero en ganar los seis maratones más importantes del mundo, los 6 'Majors', en la categoría de veteranos, de más de 50 años, que conseguiría si logra este domingo el triunfo en el maratón de Londres.

"No sé si ganaré en Londres, pero me he dejado la vida en estos últimos meses. Me he vuelto a sentir un atleta profesional, a seguir una dieta, a oler a la crema de entrenamiento. El domingo voy a correr a tope, pero, si tengo algún problema, espero que me socorran", expresó en la despedida en el Consejo Superior de Deportes (CSD) antes de su viaje a la capital británica.

Martín Fiz, acompañado por el presidente del CSD, José Ramón Lete, y el Director de Patrocinios y Redes Sociales de Banco Santander, Felipe Martín, no ocultó que le gustaría ser el primer atleta en lograr esta gesta de los 6 'Majors'. "Me gustaría ser el referente para los jóvenes, pero también para los mayores, para que vean el deporte como un refugio", indicó.

Con más de 300.000 kilómetros en sus piernas, el atleta vitoriano conserva el mismo peso que cuando ganaba Europeos y Mundiales como profesional. "Cuando te haces mayor, pierdes masa muscular y por ello, peso. Pero, sí estoy en el mismo peso. La pasión, la motivación y la competición te hacen tirar para delante. ¿Ganar? Para mi es un reto personal, lo que tenía que hacer lo hice como profesional", subrayó.

Por su parte, el presidente del CSD calificó a Fiz como un "icono", un "referente" y una "leyenda" del deporte español, respetada por sus compañeros como el triatleta Javier Gómez Noya, la nadadora Mireia Belmonte, el exciclista Miguel Indurain y el exatleta Abel Antón, que le enviaron ánimos a través de un video para completar el reto.

"Lo que ha conseguido lo ha hecho a través del talento, pero también del trabajo, el compromiso y la entrega. España entera le va a apoyar y no sólo no va a desfallecer sino que va a ganar", destacó José Ramón Lete, que agradeció el apoyo al deporte popular a Banco Santander a través de la iniciativa '123 a correr'.

UN DORSAL ICÓNICO: EL '1994'

Martin Fiz, embajador de '123 a correr' de Banco Santander, llevará un dorsal icónico en Londres, el 1994, año en el que España logró el triplete en el maratón en el Campeonato de Europa de Helsinki, en el que el propio Fiz logró el oro, y sus compañeros Diego García, plata, y Alberto Juzdado, bronce, le acompañaron en el podio.

Tras ganar en Nueva York en 2015 (2h34:33), y volverlo a lograr en Tokio (2h28:29), Boston (2h30:57) y Berlín (2h26:32) en 2016, la racha sólo se vio truncada en Londres (2h29:32) el año pasado tras ceder ante el francés de origen marroquí Mohamed El Yamani, dos años más joven que él.

Después se impuso en Chicago (2h28:09), por lo que al único atleta europeo que ha completado el Mundial de Atletismo y los Juegos Olímpicos sólo le resta una victoria para completar los 6 'Majors'. Aunque aún no piensa en ello, Fiz ya ha puesto nombre a su nuevo reto si gana en Londres: ascender el monte Kilimanjaro con una persona invidente."Me gusta estar cerca del deportista que quiere integrarse en la sociedad", apuntó el ídolo popular.