Márquez: "Todos en general podemos aprender de Argentina"

19/04/2018 - 19:29

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) trató de pasar página tras el polémico Gran Premio de Argentina, donde "en general todos" pueden "aprender" de lo ocurrido el domingo en carrera, "centrado" en lo suyo y en Austin, donde buscará su sexta victoria seguida en Las Américas.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"Llegamos a Austin con ganas, todo el mundo habla de lo de Argentina. Yo ya dije todo lo que tenía que decir allí. Soy un piloto, persona, que le gusta mejorar y creo que del domingo en general podemos aprender todos muchas cosas y que no vuelvan a pasar en el futuro", indicó este jueves en declaraciones a Movistar Plus.

El de Cervera se mostró tranquilo, tras una carrera en Argentina hace dos semanas que desde la salida hasta el final se vivió al "límite". El vigente campeón se vio relegado de inicio por problemas en la salida y forzado a una remontada en medio de sanciones en la que tuvo varios encontronazos con pilotos. El mayor, con Valentino Rossi, con el de Yamaha en el suelo para desatar después una avalancha de acusaciones.

"Como piloto, (gané) experiencia. Siempre hay situaciones nuevas en una carrera, hay situaciones que no te habías encontrado antes. Se va al límite en el motociclismo, cometes errores, eres penalizado por ellos, pides disculpas. Son cosas que pasan en el motociclismo y en cualquier deporte porque todos vamos al límite", apuntó.

Además, el de Repsol descartó un 'todos contra Márquez'. "No creo. Los pilotos que estábamos rodando en Argentina, entendemos y sabemos cómo estaba la pista, las condiciones. Está claro que se vieron varias acciones raras, que no se suelen producir, pero cuando la pista está difícil propicia a que haya más errores de lo normal y son cosas que entre los pilotos si estamos rodando en una misma pista lo entendemos. He hablado con muchos de ellos y no pasa nada", afirmó.

Rossi acusó entonces al español de temerario y aseguró sentir "miedo" en la pista por culpa de un Márquez que no quiso responder más al italiano. "Tengo facilidad en centrarme en lo mío. No le doy importancia. Me gusta estar al 100% en la pista y sacar un poco más, me mantengo al margen porque ya lo aprendí en el pasado, que es mejor", añadió, antes de referirse a la comisión de seguridad que se reunirá este viernes previo al Gran Premio de Las Américas.

"Es un poquito como el fútbol. Los árbitros una vez van hacia un lado... y es imposible que nos pongamos todos de acuerdo. Hay cosas que se pueden solucionar como el problema de la salida, pero no depende de nosotros. No solo se hablará de eso (Argentina), también aclarar el procedimiento de salida porque hubo mucha confusión y se debe mejorar", insistió.

Márquez llega a Austin tras ganar los últimos cinco años en el trazado texano, y ahora a 18 puntos del líder del Mundial, Cal Crutchlow (Honda). "El año pasado llegaba con más dudas, este año con menos. Siempre con los pies en el suelo, no quiere decir que tenga que ser un fin de semana bueno, empezaremos por el viernes y de ahí ir mejorando, pero uno de los objetivos es ganar, no puedo ocultarlo", apuntó.

"Es un circuito que se me da bien, he ganado los cinco últimos años. Venimos a un nivel de forma muy bueno, tanto en Catar como en Argentina me encontré muy bien con la moto, estoy disfrutando, que hacía bastante tiempo que no lo hacía", finalizó, dispuesto a apuntarse la primera victoria de la temporada.