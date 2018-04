Valverde: "El récord de Merckx se queda pendiente, pero no era una obsesión"

Redacción deportes, 22 abr (EFE).- El español Alejandro Valverde (Movistar) declaró este domingo, tras acabar decimotercero en la Lieja-Bastoña-Lieja y no poder igualar el récord del belga Eddy Merckx con cinco triunfos en esta clásica, que éste "se queda pendiente, pero no era una obsesión".

El murciano, con siete podios en diez participaciones, aspiraba a su quinta victoria en la prueba para igualar los cinco triunfos de la leyenda belga del ciclismo Eddy Merckx.

"Sí, se queda pendiente, pero no era una obsesión. Es importante, pero hay que darle su justa valoración, ni más ni menos. También hay que ser conscientes de que son carreras muy, muy complicadas, y por eso es que muy poca gente puede llegar a estar luchando en esa clasificación con el más grande", dijo al respecto.

Sobre la carrera, dijo: "Se ha dado todo lo que hemos podido. En el final iba un poco acalambrado, no sé si por efecto del calor y la humedad. Me encontraba bien a un ritmo normal, pero cuando quería dar el máximo no podía apretar todo lo que me habría gustado".

"Estando bien pienso que podría haber estado más fuerte que los hombres que venían conmigo, pero no podía dar más, y cuando he visto que no tenía tampoco opciones a podio en esa rampa de Ans me he dejado ir hasta meta sin más", agregó el murciano en declaraciones que difunde su equipo.

Valverde precisó que intentó "arrancar varias veces después del movimiento de Jungels y tirar hacia adelante", pero no pudo porque estaba "muy controlado".

"Pienso que debemos salir muy contentos porque hemos dado el máximo. La gente debe ser consciente con estos resultados de que no es fácil estar siempre ganando. Quinto en Amstel, segundo en Flecha y 13º aquí en Lieja? ¿podría haber sido mejor? Sí, pero hemos peleado por todas hasta el final", señaló.

"La primera parte de la temporada ha sido muy buena, con esas nueve victorias, el podio en Huy. El cuerpo ya me pide un descanso y por fin se lo podemos dar y pensar en lo que viene este verano", agregó.