Canet: "Me ha costado seguir el ritmo en carrera, tenía problemas en la recta"

22/04/2018 - 20:02

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) explicó que le costó "seguir el ritmo" en el Gran Premio de Las Américas, donde fue octavo, que "tenía problemas en las rectas" y que tanto él como su equipo tienen que "analizar los datos" tras perder el liderato de la categoría.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"Me ha costado seguir el ritmo en carrera, tenía problemas en la recta y no sabía muy bien la causa. Todavía tenemos que analizar los datos", afirmó en declaraciones facilitadas por su equipo, tras verse incapaz de dar caza a la cabeza de carrera.

Sobre el resultado, se mostró optimista. "Al menos, hemos mejorado el resultado que conseguí en este circuito el año pasado, mi equipo ha hecho un trabajo excelente durante todo el fin de semana", indicó, tras ceder el liderato en favor del español Jorge Martín.

"A principio de carrera estaba bien situado pero, según pasaban las vueltas, tenía dificultades en ciertas partes del trazado. El problema iba a más y después me he encontrado rodando con varios pilotos con los que no podía avanzar", aseveró el valenciano.

Dicho eso, Canet afirmó que tanto él como su equipo están "muy fuertes". "Ahora tenemos que averiguar qué ha pasado y seguir trabajando para el GP de España, donde ganamos el pasado año. Sin duda, trabajaremos para intentar igualar ese resultado", concluyó.