74-73. Van Rossom fulmina a Unicaja y da al Valencia virtualmente el factor pista

Valencia, 22 abr (EFE).- Un triple de Sam Van Rossom a falta de dos segundos acabó por desnivelar a favor del Valencia Basket un duelo con el Unicaja lleno de alternativas y que prácticamente asegura al conjunto valenciano acabar entre los cuatro primeros de la Liga Endesa y, por tanto, tener ventaja en los cuartos de final de las eliminatorias por el título.

Tras haber dominado la primera parte y haberse visto desbordado en la segunda, el conjunto malagueño volvió a darle la vuelta al partido a falta de dos minutos, pero Nedovic falló el triple que habría sentenciado el choque y el belga se lo hizo pagar muy caro porque el desesperado tiro final de Carlos Suárez no entró.

El encuentro arrancó con un 'concurso de triples', diez en apenas cuatro minutos, que ganó con claridad el Unicaja comandado por Alberto Díaz y Milosavljevic. La entrada de James Augustine, intenso atrás y atrevido delante, le ayudó a tener más equilibrio.

Tras un arranque sin puntería, el Valencia mejoró un poco su acierto desde la línea de 6'75 pero le faltó constancia para mantener una defensa dura y para insistir en el juego interior (22-30, m.14).

Los errores del Valencia permitieron a los malagueños montar un par de contraataques que junto cinco fallos de los locales desde la línea de tiros libres le hicieron llegar al descanso por delante (31-36, m.20).

Tras el parón, el choque se descontroló y los errores se multiplicaron pero al Valencia le bastó con buscar con insistencia a Dubljevic y que el montenegrino acertara con los tiros libres para apretar al máximo el marcador (40-40, m.24).

Un triple de Green y otro de Van Rossom culminaron la remontada. Ni el tiempo muerto de Plaza ni la salida de Suárez, que no pudo con Will Thomas, cambiaron el panorama. El trabajo no siempre lucido de Doornekamp permitió a los locales entrar en el último cuarto con su máxima ventaja (54-48, m.30).

Viendo a su equipo enchufado, Txus Vidorreta descartó a Sergi García como relevo de Van Rossom y recuperó al alero Abalde para esa labor y aunque el gallego cumplió, dos triples de Salin despertaron por fin a los visitantes (59-59, m.33).

Pero la apuesta acabó por salirle bien al técnico vasco, pues el control del rebote permitió a su equipo anotar en transición y volver a estar por delante cuando el base belga y Dubljevic regresaron a la pista. Y cuando lo hicieron, la ventaja creció inmediatamente (68-59, m.35).

Cuando tenía todo encarrilado, el Valencia dejó de carburar tanto en ataque, donde dejó de encontrar superioridades, y en defensa se centró en parar con faltas a un Nedovic que con su seguridad desde la línea de tiros libres metió a su equipo en el partido (71-70, m.39).

A falta de un minuto y medio, Brooks abandonó la pista en camilla tras desplomarse aparentemente mareado pero su equipo se sobrepuso y un triple de Waczynski puso por delante, una falta en ataque de Van Rossom dio el balón a Nedovic para sentenciar pero se decició por un tiro de tres y falló y en la siguiente opción el base belga anotó la canasta que decidió el choque.

- Ficha técnica:

74 - Valencia Basket (18+13+23+20): Van Rossom (17), Rafa Martínez (9), Abalde (5), Doornekamp (5), Dubljevic (14) -cinco titular- Thomas (10), Sergi García (-), Williams (-), Sastre (2) y Green (12).

73 - Unicaja (23+13+12+25): Alberto Díaz (6), Nedovic (18), Milosavljevic (7), Brooks (6), Jean-Charles (6) -cinco titular- McCallum (4), Salin (7), Waczynsky (5), Augustine (9) y Suárez (5).

Árbitros: Jiménez Trujillo, Oyón y Rial. Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 29 de la fase regular de la Liga ACB disputado en el pabellón de la Fuente de San Luis ante 7.712 espectadores.