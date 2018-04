El CSD presenta el 'Tour Salud, Mujer y Deporte 2018' para dar "un paso más" en el apoyo al deporte femenino

23/04/2018 - 14:27

El Consejo Superior de Deportes (CSD) e Iberdrola han presentado el 'Tour Salud, Mujer y Deporte 2018', que en su segunda edición se desplazará a doce ciudades enmarcado del programa 'Universo Mujer' donde su embajadora, Jennifer Pareja, valoró que dan "un paso más" en el respaldo a la "visibilidad" del deporte femenino.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

"Es realmente espectacular poder transmitir esos valores que nos ha enseñado el deporte y que nos ha ayudado a crecer. Conseguimos dar un paso más y concienciar de que el deporte sí es necesario", explicó Jennifer Pareja durante la presentación del 'Tour Salud, Mujer y Deporte 2018', celebrada este lunes en la sede del CSD.

La campeona de waterpolo comentó "su pasión desde bien pequeñita" por el deporte y resaltó la "evolución" que ha sufrido el deporte femenino en los últimos años, consiguiendo entenderlo como un "deporte sin género".

"Debe existir una igualdad real de oportunidades, que haya difusión y comunicación. Entrenamos lo mismo, nos sacrificamos lo mismo e incluso a veces conseguimos más que ellos. A veces me pregunto por qué no tenemos el mismo reconocimiento", continuó.

El Tour celebra su segunda edición y lo hará desplazándose hasta en doce ciudades españolas. Para este nuevo año, se incorporan las visitas a Murcia, Sevilla, Santander, Gijón y Zaragoza, con pabellones al aire libre donde se dan a conocer los deportes pertenecientes a las quince federaciones femeninas que colaboran con Iberdrola.

El presidente del CSD, José Ramón Lete, defendió el apoyo al deporte por conseguir dar "alegrías todos los fines de semana", resaltando las victorias de Rafa Nadal en Montecarlo, Marc Márquez en Austin, Movistar Inter en la Copa de Europa, Garbiñe Muguruza y todo el equipo nacional de tenis en la Copa Federación o el 'six majors' obtenido por Martin Fiz en Londres.

"DE LAS NOTICIAS DEPORTIVAS, SÓLO EL 8% VERSAN SOBRE DEPORTE FEMENINO"

Lete aseguró que el deporte femenino es uno de los "pilares" para el CSD, quien no se "conforma" pese a las cifras positivas. "Me gusta decir que hemos crecido un 8,1% en licencias femeninas, el doble que masculinas. Y a pesar del 22% de mujeres directivas, hemos crecido un 67% en presencia de mujeres. Todavía debemos seguir haciendo muchas cosas", confió.

Además, el presidente del CSD recalcó el apoyo con "dinero directo, quintuplicando la inversión y consolidando el dinero público" por parte de la organización y la colaboración con la empresa Iberdrola, la cual ha permitido una inversión de 22 millones de euros a las diferentes federaciones.

Por otro lado, el director del Tour se mostró crítico con los medios de comunicación ya que de todas las informaciones deportivas, "sólo el 8% versa sobre deporte femenino". "Sin embargo, cada semana estamos presentando a las 'guerreras' de balonmano, a las 'leonas' de rugby, a las 'red sticks' y a muchísimos otros deportes que están trayendo un gran botín de medallas continentales", comentó.

Esta iniciativa trabaja para darle la vuelta al "círculo vicioso" en el que se mueve el deporte femenino. "Trabajamos la visibilidad para incrementarla porque sin ello, no se genera mucho interés. Si no se generá interés, no vienen los medios de comunicación; y sin la presencia de los medios, tendremos menos posibilidades de que las deportistas tengan más oportunidades", valoró.

Finalmente, la responsable de patrocinios de Iberdrola, Carmen Cabrera, consideró que este Tour conseguirá una "visibilidad" no sólo para "dar protagonismo a las deportistas locales, sino acercar el deporte a la calle de una manera única". Además, destacó la "acción solidaria" que incorpora este proyecto en su segunda edición.