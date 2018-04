Atletismo. Martín Fiz, homenajeado en Vitoria tras completar el reto de los '6 Majors': "Me llena de orgullo"

24/04/2018 - 15:03

El atleta Martín Fiz, embajador de la iniciativa #123acorrer de Banco Santander, ha sido homenajeado este martes en Vitoria en un acto organizado por la entidad financiera después de completar con su triunfo en Londres el reto de ganar los seis maratones más importantes del mundo, los '6 Majors', en la categoría de veteranos.

VITORIA, 24 (EUROPA PRESS)

Martín Fiz consiguió consumar en la capital londinense el reto de los '6 Majors' al imponerse, con un tiempo 2 horas, 37 minutos y 22 segundos, en la categoría de veteranos, y récord M55, y convertirse en el primer deportista del mundo en lograrlo.

"Quiero compartir con todos vosotros este triunfo, con la gente que ha venido comingo a Londres, la gente que se ha quedado y los que me habéis animado. Es para mi un honor que la noticia de que un vitoriano haya ganado los Six Majors esté llegando a todo el mundo y eso me llena de orgullo como vitoriano, alavés y español y me siento muy contento por ello", aseguró Martín Fiz en su oficina de Vitoria de Banco Santander.

Martín Fiz anunció que, a partir de ahora, afrontará nuevos retos, pero que "el más inmediato" será ver en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 a dos vitorianos: Iván Fernández y Elena Loyo.

Emocionado, Fiz agradeció el apoyo de familiares, amigos y los que le han ayudado en este objetivo. "Gracias a #123acorrer de Banco Santander por su apoyo y también a la Federación alavesa, que me ha apoyado siempre en mis retos", explicó el vitoriano, que se fue encontrando con amigos y familiares en su viaje y estancia en Londres.

"Para mí han sido el mejor gel isotónico para lograr la victoria. Sus gritos de ánimo se oyeron desde Buckingham Palace hasta la salida. Ha sido un maratón durísimo, el más caluroso y húmedo y ¡con récord de la prueba! Necesitaba el apoyo de ellos. Me caí al empezar pero el dolor fue más mental que muscular porque no les podía fallar. Ellos no lo saben, pero me puse a llorar porque me sentí por un momento impotente y al llegar, con la incertidumbre de si había ganado, fueron momentos de nervios, convertidos al final de felicidad", explicó.

Por su parte, el Director de Patrocinios y Redes Sociales de Banco Santander, Felipe Martín, recibió al embajador de #123acorrer de Banco Santander, que lució las seis medallas logradas en Nueva York 2015, Tokio 2016, Boston 2016, Berlín 2016, Chicago 2017 y Londres 2018.

"En nombre Banco Santader os queremos dar las gracias a todos. Es para nosotros un placer poder contar contigo, Martín, como embajador de #123acorrer y un honor haber podido compartir contigo este triunfo", confesó.

Martín Fiz ha logrado sumar los seis maratones más importantes del mundo, un año después de que se viera obligado a aplazar el reto tras ceder, precisamente en la cita londinense, ante el francés de origen marroquií Mohamed El Yamani, dos años más joven que él.

El atleta vitoriano es, además, el único atleta europeo que ha sido capaz de completar el Mundial, los Juegos Olímpicos y, ahora, los 6 Majors. Con 55 años ya cumplidos, Fiz adelantó el pasado jueves en el acto de despedida del presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, que su próximo objetivo será ascender el monte Kilimanjaro con una persona invidente. "Me gusta estar cerca del deportista que quiere integrarse en la sociedad", apuntó.