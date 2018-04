Loida Zabala: "El deporte te da dinero, pero te consume mucho"

25/04/2018 - 15:48

La halterófila española Loida Zabala celebró que gracias al éxito en los últimos del deporte femenino las empresas les estén ayudando a tener "visibilidad", aunque advirtió que el deporte "da dinero, pero te consumo mucho".

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

"Gracias al éxito de las mujeres en el deporte las empresas se están dando cuenta de la visibilidad que necesitamos. El deporte te da dinero pero te consume mucho, ya sea por competir o por concentraciones", opinó Zabala durante la jornada 'Iberdrola con las deportistas paralímpicas' celebrada en el Consejo Superior de Deportes (CSD) y organizada por el Comité Paralímpico Español (CPE).

La deportista paralímpica también criticó las pocas ayudas recibidas, aunque eso le sirvió para descubrir que "si te lo propones, no hacen falta recursos económicos para conseguir los logros". "Antes de irme a México, tenía que aplazar el trabajo, donde no iba a cobrar y no iba a mantener mi puesto de trabajo", lamentó.

"Al final, decidí que tenía que hacerlo y que tenía que evolucionar, así que me marché y logré conseguir ganar el Open de las Américas, y además pude aprender de mi ídolo que es Amalia Pérez", continuó Zabala haciendo referencia a la mexicana, múltiple campeona paralímpica en varias categorías.

La asturiana consideró "increíble" su triunfo en una prueba de la Copa del Mundo, sólo meses después de su participación en los Juegos de Río. "Tenía un bajón importante de defensas y se me complicó muchísimo sólo el hecho de ir. Entrenaba con arcadas y, la verdad, no me esperaba ganarlo", comentó.

Finalmente, la halterófila española habló sobre los retos deportivos del futuro, con objetivos a corto plazo en el Europeo paralímpico del mes de mayo y el Europeo de Press Banca en el mes de agosto, confiando en "conseguir medalla" en ambas pruebas, y con la mente puesta en Tokyo 2020 y el "principal objetivo" de batir un récord en 'press' de banca.