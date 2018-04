Sainz repetirá en el Dakar si tiene opción de ganar: "Correr por correr, no"

Madrid, 26 abr (EFE).- El piloto madrileño Carlos Sainz ha ligado este jueves su continuidad en el Rally Dakar a que pueda participar en un proyecto con opciones de luchar por la victoria, al asegurar que "correr por correr a estas alturas" ya no es su meta.

Sainz se ha referido a su futuro deportivo en declaraciones a los periodistas después de ser recibido en audiencia por Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela junto con el barcelonés Lucas Cruz, el copiloto con el que conquistó su segundo Dakar el pasado mes de enero tras el logrado en 2010.

El piloto madrileño, de 56 años, ha explicado que aún no ha tomado una decisión y que está estudiando "qué opciones hay" y "si merece o no la pena" seguir compitiendo después de que Peugeot decidiera no seguir con el proyecto.

"Hay que ver las distintas posibilidades que pueda haber ver, si merece la pena. Desde luego, si volvemos al Dakar tiene que ser con un proyecto que nos permita luchar por la victoria. Correr por correr a estas alturas no sería. Hay que esperar a ver" ha comentado Sainz.

En opinión del doble campeón del mundo de rally (1990 y 1992), "todavía hay tiempo" para tomar la decisión de competir un año más en el Dakar o retirarse.

Tras el saludo en el Salón de Audiencias del palacio, Sainz ha regalado al Rey una réplica del casco con el que ganó el Dakar.

Posteriormente, le ha enseñado el Peugeot con el que compitió después de que los responsables de la compañía lo trasladaran al recinto de Zarzuela para que pudiera verlo el jefe del Estado.

Sainz ha agradecido a don Felipe el gesto de invitarle a Zarzuela como reconocimiento a su triunfo en el rally más duro del mundo.

"Es un detalle. Es encantador. Muy contento y muy normal, como es él", ha manifestado el piloto madrileño.

Sainz ha desvelado que en la conversación con Felipe VI, no hablaron de fútbol, sino de coches, por su interés en conocer cómo fue su segundo triunfo en el Dakar y la dureza de la carrera.

Preguntado si don Felipe es más aficionado a los coches que a las motos, Sainz ha contestado: "El Rey es un deportista y está puesto al día del mundo del deporte. Es obvio, se nota, se ve".

"El mundo del deporte en concreto le gusta y lo practica. Además, no hay más que ver lo forma que está. Tiene que ser difícil con tanta comida y tantos compromisos, y la verdad es que está impecable", ha destacado Sainz.

En cuanto a su hijo, Carlos Sainz, se ha mostrado esperanzado en que pueda hacer una buena temporada en el Mundial de Fórmula Uno con Renault.

"Poco a poco, aprendiendo cada vez más y consolidándose dentro del mundo de la Fórmula Uno. Puede ser un año bueno y va a acabar el año dándonos buenas alegrías", ha vaticinado.

Sainz, gran aficionado al Real Madrid, no pudo ver en directo el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones que los blancos ganaron a domicilio al Bayern Múnich (1-2) al coincidirle con una entrega de premios.

A su juicio, "el resultado es fantástico" para el Real Madrid puesto que "ganar en Alemania es fundamental y un paso muy importante" en la aspiración del Real Madrid de jugar su tercera final consecutiva.

En la audiencia en Zarzuela, han acompañado a Sainz y a Cruz el director general de PSA (Peugeot, Citröen y DS) para España y Portugal, Christophe Mandon, y el también directivo de la compañía José Manuel Tormenta.