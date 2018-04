Carolina Marín: "Tenemos que analizar lo que ha pasado, porque es importante pulir esos detalles"

28/04/2018 - 17:22

La jugadora española de bádminton Carolina Marín afirmó tras acceder a la final del Europeo que tiene que "analizar lo que ha pasado" en su encuentro frente a Blichfeldt (21-17, 21-16) y confesó que el público le ha "empujado" en los momentos más complicados, y dijo que en el segundo set se encontraba "mucho mejor".

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

"Muy contenta, pero, sinceramente, no muy contenta, por cómo hemos jugado hoy. Había partes en las que me encontraba mejor que en otras, tenemos que analizar lo pasado hoy, verlo hoy, porque es importante pulir esos detalles. Debo agradecer al público todo su apoyo hoy, ha sido increíble y emocionante", analizó para 'Teledeporte' el encuentro.

Sobre el jugar el Campeonato en su tierra, Huelva, Marín afirmó que "las circunstancias son diferentes". "En el Campeonato del Mundo, tenía otra meta, me encontraba mucho mejor, el ambiente era diferente y no tenía la presión de jugar en casa, pero bueno, el público me ha empujado en los momentos más difíciles del primer set y en el 2 estuve mucho mejor de nuevo", indicó.

"Como dije ayer, siempre suelen pasar estas cosas. Desde que viene aqui, tenia que controlar las emociones, esa presión de ganar, así que vamos paso a paso. Mañana una nueva final ante una nueva jugadora, analizaremos todo e iremos paso a paso", confesó sobre el pase a la final, donde se medirá a la rusa Kosetskaya.

"Me da algo de pena acabar el torneo porque estoy disfrutando mucho del publico, todos cantando mi nombre, es muy emocionante y no lo voy a olvidar", finalizó.