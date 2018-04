Carolina Marín: "No puedo describir la emoción que siento por dentro"

Huelva, 29 abr (EFE).- Carolina Marín, campeona olímpica de bádminton, manifestó tras la consecución de su cuarto título continental en Huelva que no podía describir la emoción que sentía por dentro, y aseguró que estaba "súper contenta" por cumplir "un sueño" y tener "un día diez".

"Desde que me he levantado esta mañana me he dicho a mí misma disfruta de este día, va a ser el último que juegues aquí delante de tu gente, disfruta de esta final y lo he hecho y por eso estoy feliz", expresó la onubense. Se mostró una vez más "agradecida de corazón" a todo el público que vino a animarla y a la que consideró responsable de una parte de su medalla de oro.

Marín indicó que además del título está "muy contenta" por cómo jugó y porque se notó que disfrutó "de verdad". Aseguró que "de este Europeo sale una nueva Carolina" y destacó que el campeonato vivido en su tierra le sirve para "seguir mejorando" su juego.

Tras no jugar bien en semifinales "he cambiado, he disfrutado más y he ido a por todas". Tiene claro que lo hizo "muy bien y por estoy muy contenta, porque estamos en el camino que tenemos que seguir", afirmó.

Explicó que con su equipo consideró desde antes de comenzar el campeonato que era "fundamental el control de mis emociones en un escenario nuevo para mí", algo que le sirve de "aprendizaje" para futuros torneos en su lucha por volver a aspirar al número 1 del ránking mundial.

Resaltó una vez más "el sabor muy especial" de haber jugado en su ciudad, en el Palacio que lleva su nombre, ante toda su gente en un día en el que el plan de juego le salió "perfecto". La onubense detalló que fue así porque disfrutó "muchísimo en la pista" y hasta sonrío mucho, "algo que me estaba faltando".

Tanto era así que quería que este día "no acabara", sentimiento que se hizo más intenso en el último punto. "Ojalá que sea el más largo de mi vida, porque quiero disfrutar mucho más de toda este gente tras una semana increíble", subrayó.

En cuanto al momento de escuchar el himno en su tierra, reconoció que se emocionó "mucho", pero que no llegó a llorar porque logró contenerse. "Era algo con lo que soñaba, con darle un título a Huelva y mi provincia, a mi gente mi familia y lo he conseguido".

Valoró que el pabellón se llenara una vez más pues "cada persona ha puesto el granito que necesitaba para sentir la energía de la gente".