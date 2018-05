Froome: "Sería una gran pérdida para el deporte que no corriese el Tour si las reglas dicen que puedo"

30/04/2018 - 17:24

El ciclista británico Chris Froome (Sky) confiesa que no le ha sido "fácil" de cara a su preparación para el Giro de Italia que da comienzo el próximo viernes todo lo que está aconteciendo por su caso positivo aún sin resolver en la pasada Vuelta a España y, tras insistir en su inocencia, tiene claro que sería "una gran pérdida para el deporte" si los organizadores del Tour de Francia le impidiesen tomar la salida pese a no estar sancionado.

"Creo que sería una gran lástima para la carrera si el defensor del título y cuatro veces ganador no puede estar en esa salida, incluso si el proceso y las reglas dicen que él puede. Sería una gran pérdida para el deporte", expresó Froome en una entrevista exclusiva concedida a 'Eurosport' ante las informaciones de que ASO podría no querer que el británico participase en la ronda francesa si no hay una solución a su asunto.

El británico reconoció que durante su carrera "siempre" se ha enfrentado a la "adversidad" y que algo que ha "aprendido a hacer" es tener la capacidad para "bloquear las distracciones" y poner toda su concentración "en el objetivo a mano". "Obviamente, no ha sido fácil en la preparación para el Giro", añadió.

En este sentido, el cuatro veces ganador del Tour, que dio positivo por salbutamol en la pasada Vuelta, no olvida que todavía no ha sido "acusado de nada". "Espero ser completamente exonerado de cualquier irregularidad porque sé que no hice nada malo", reiteró.

De todos modos, sabe también lo que puede pensar la gente "cuando mire al ciclismo". "Ven lo que ha pasado en el pasado y piensa 'Allá vamos de nuevo, la historia se repite'. "No podía recalcar que este caso no es ese escenario y empatizo con la gente, pero es enormemente frustrante que se estén tratando en el dominio público. Sólo pudo cargar con ello e intentar resolver esto tan rápido como me sea posible", comentó.

"Es un proceso complicado y estamos tratando de seguir lo nos han planteado las autoridades, pero no es del todo sencillo y estamos haciendo lo mejor que podemos para ser absueltos", sentenció al respecto.

Por ello, no tiene "más temor que el normal" antes de afrontar un Giro, una carrera que no ve como "un gran riesgo" para su posible asalto a un quinto Tour, "especialmente con una semana extra este año" entre las dos carreras y con la experiencia del doblete que hizo en 2017 al ganar la Vuelta dos meses después de la 'Grande Boucle', algo que era "posiblemente más complicado dado el corto tiempo de respuesta entre ambas".

"Haberlo hecho el año pasado me da mucha confianza para este, sobre todo por haber ganado las dos, y creo que era imposible para mí dejar pasar la oportunidad de tener las tres 'grandes' en un espacio de un año", agregó Froome.

El ciclista del Sky apuntó que se encontró "incluso mejor" en la pasada Vuelta que en el Tour que ganó por lo que espera "tener un enfoque similar" en la 'corsa rosa' ya que no ha corrido "demasiado" en esta campaña. "He hecho muchas concentraciones, he pasado mucho tiempo en altitud, por lo que espero haber sentado las bases que me gustaría asentar en el Giro, que va a ser una carrera brutal", advirtió.

"SEGURO QUE NO ME VOY A CONTENER EN EL GIRO"

Sobre uno de sus grandes rivales en la 'grande' italiana, el holandés Tom Dumoulin (Sunweb), resaltó que está "deseando este desafío" porque todavía no se ha medido al actual campeón del Giro con "una clasificación general" de por medio. "Con alguien como él, que es el campeón del mundo de contrarreloj, no me gustaría jugarme mis opciones contra él en una crono, así que tenemos que coger tiempo en otros escenario. Realmente para etapas como la del Zoncolan, van a ser una oportunidad maravillosa para mí para coger tiempo", detalló.

Froome está ansioso por esta "nueva emoción" de pelear por una carrera en la que nunca lo ha hecho y por ver como se puede "recuperar" para el Tour de Francia del mes de julio. "Una vez que esté en el Giro, todo estará centrado ahí y una vez que se acabe, podré comenzar a reconcentrarme para el Tour", indicó.

"No me voy a contener, eso seguro. Cuando estás en una gran vuelta, vives literalmente el día a día y no pensando en la siguiente semana o el siguiente mes. Ganar un quinto Tour y unirme a ese club de corredores sería un sueño e increíble, pero no es algo en lo que realmente me voy a entretener hasta que pueda hacerlo realidad", concluyó el británico.