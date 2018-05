'Gelete' Nieto: "El de Jerez va a ser un fin de semana inolvidable para la familia Nieto"

1/05/2018 - 15:50

Ángel 'Gelete' Nieto, hijo del fallecido Ángel Nieto, se prepara junto a su familia para vivir "un fin de semana inolvidable" en Jerez de la Frontera (Cádiz), cuyo circuito acogerá el Gran Premio de España y donde se realizarán multitud de homenajes en torno a la figura de su padre, cuyo trabajo durante toda su vida "tiene su recompensa".

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

"Va a ser un fin de semana inolvidable para la familia Nieto y todos sus amigos. Es un orgullo que el mejor circuito del mundo lleve el nombre de tu padre. Al final, después de todo lo que ha sucedido, ves que el trabajo que hizo a lo largo de su vida tiene su recompensa", expresó Nieto en declaraciones facilitadas por su equipo, el Ángel Nieto Team.

Para el hijo del expiloto, "ha sido muy bonito recibir el cariño de la gente" y "todas las ideas" que se proponen en "memoria" de su padre, cuya figura tendrá "un fin de semana súper especial" repleto de varios actos de homenaje.

Así, 'Gelete' recalcó que habrá "la inauguración de su estatua en la entrada del circuito, el cartel con el nuevo nombre del circuito; la entrega del Premio del Motor Ciudad de Jerez" y, sobre todo, "la caravana con toda la afición hasta la ciudad" en la que aprovecharán "para dar las gracias a todos los seguidores".

"Seguro que se me saltará alguna lágrima, pero lo que seguro que será inolvidable será la vuelta al circuito con mi hermano Pablo, cada uno con una de las motos con las que fue campeón mi padre, él con la Derbi 80cc y yo con la Garelli 125cc, delante de toda la afición será indescriptible", admitió.

El Team Principal del Ángel Nieto Team quiso "dar las gracias" a Dorna, organizadora del Mundial, "por todo lo que está organizando en torno a la figura" del '12+1' campeón del mundo y también a la cadena 'Movistar' "por renombrar su plató", al expiloto valenciano Jorge Martínez 'Aspar' "por darle su nombre al equipo" y "a todos aquellos que le han rendido homenaje".

También se aprovechará el fin de semana en Jerez para presentar la Fundación Ángel Nieto. "Es algo por lo que estamos muy ilusionados. Queremos que no se olvide nunca su figura, que los jóvenes sepan quién fue Ángel Nieto, que se siga hablando de él y que perduren sus valores. Queremos seguir manteniéndolos vivos, aficionados y no aficionados le tenían mucho cariño a mi padre", subrayó.

Por otro lado, en lo deportivo, Nieto está contento con sus dos pilotos de Moto3, sobre todo con el italiano Andrea Migno que, dado "el nivel alto en el campeonato debería estar luchando siempre por estar entre los cinco primeros", lo que proporcionaría al equipo "muchas satisfacciones", mientras que al español Albert Arenas le pone como meta "en el grupo delantero en las carreras de Europa".

"Álvaro Bautista es un gran piloto, con posibilidades de estar mucho más delante, pero las carreras y las motos son así, y él ahora mismo no se siente todo lo a gusto que debería y eso le impide conseguir los resultados que se merece. De todos modos, estamos mejorando y no debemos perder la confianza. Falta conseguir que vaya a gusto sobre la moto", añade sobre el talaverano, el piloto de la estructura de MotoGP junto a Karel Abraham, que "está haciendo que no son nada fáciles" y "cerca de marcar tiempos importantes". "Creo que tiene mucho talento, y falta trabajar un poco y que se lo crea", subrayó del checo.

Finalmente, 'Gelete' también habla de los pilotos jóvenes que tienen en el FIM CEV Repsol y el Campeonato de España, que les están dando "muchas alegrías" y que con Nico Terol "están completando un trabajo increíble, formidable".