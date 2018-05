Lorenzo: "No me da miedo correr con Márquez, pero se deberían imponer sanciones más duras"

3/05/2018 - 17:52

El piloto español Jorge Lorenzo (Ducati) ha explicado que no le "da miedo" correr con Marc Márquez (Honda), como sí dijo sentir Valentino Rossi (Yamaha) tras el polémico incidente en Argentina, pero ha agregado que sí lleva pidiendo "desde hace años" que se impongan "sanciones más duras para castigar movimientos agresivos" en carrera.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

"No me da miedo correr con Marc, pero sigo creyendo, igual que desde hace seis o siete años, que se deberían imponer sanciones más duras para castigar movimientos agresivos", opinó Lorenzo, preguntado por la polémica Márquez-Rossi en la rueda de prensa oficial previa al Gran Premio de España.

En cuanto a su rendimiento en este inicio de curso, el balear remarcó que el año pasado logró hizo "una gran progresión en las últimas seis o siete carreras", pero que no ha tenido continuidad. "Luego cambió la moto y de momento mi conexión con la moto no es la mejor. He tenido pequeños buenos momentos en estas tres carreras, pero no he podido ser tan rápido como me gustaría", dijo, esperanzado por mejorar en "un circuito mágico" para él como Jerez.

"En los últimos años aquí he conseguido muy buenos resultados y el año pasado logré mi primer podio con Ducati. Ha sido un inicio de temporada complicado. Empecé con problemas de frenos en Catar y luego han sido más carreras complicadas. Estos circuitos no eran los mejores para nuestra moto, pero en Jerez sí fuimos muy rápidos en la pretemporada, a ver si podemos cambiar la situación y puedo demostrar mi valor", deseó.

Además, preguntado por su posible renovación con Ducati, Lorenzo dijo que no es el mejor momento para hablar de eso. "En este deporte tu último resultado es muy importante y mi último resultado no lo es, así que no estoy en la mejor posición para hablar de mi futuro. Estoy muy centrado en mejorar mis resultados para volver a subir mi valor", concluyó.