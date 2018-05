Maverick Viñales: "Hemos entendido bien el camino a seguir"

3/05/2018 - 17:59

El piloto español de MotoGP Maverick Viñales (Yamaha) celebró que hayan "entendido bien el camino a seguir" en esta temporada tras los problemas sufridos en la anterior y después de un positivo inicio de campaña que le hace pensar que pueden "mejorar más" el rendimiento de la 'M1'.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

"En la segunda mitad de carrera tanto en Catar como en Argentina también me sentí bien, así que tenemos que mejorar la primera parte y dar un paso adelante porque podemos mejorar más nuestro nivel", expresó Viñales este jueves en la rueda de prensa previa al Gran Premio de España.

En este sentido, el gerundense tiene claro que van a seguir "avanzando en las siguientes carreras". "Hemos entendido bien el camino a seguir. Me siento bien en la moto y ahora tengo que dar el máximo aquí y hacerlo lo mejor posible", apuntó.

El de Roses recordó que todavía no ha "probado" el nuevo asfalto del trazado gaditano, donde el año pasado sufrió mucho. "Es difícil poder decir si es mejor o no. El año pasado sufrimos mucho con el neumático delantero, no con el agarre. Tengo curiosidad por saber cómo va a rendir porque hemos rendido mejor cuando no ha habido agarre", señaló.