Dovizioso: "Estoy un poco sorprendido por liderar el Mundial"

3/05/2018 - 18:03

El piloto italiano Andrea Dovizioso (Ducati) se ha confesado "un poco sorprendido" por su liderato en el Mundial de MotoGP después de tres carreras, ya que entiende que en su equipo deben "ser más rápidos" para tener opciones de luchar por el título durante toda la temporada.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

"Estoy un poco sorprendido por mis resultados de las dos últimas carreras y por estar liderando el Mundial, pero tampoco tanto porque acabamos bien la pasada temporada y hemos empezado bien este año. Sabíamos que nuestra moto no era la más adecuada para los dos últimos circuitos y nos centramos en sacar lo máximo, pero sabemos que para luchar por el Mundial debemos ser más rápidos porque hay pilotos que lo son mucho. En general hemos trabajado bien en las tres primeras carreras, hemos conseguido más puntos que el año pasado. Simplemente hay que ser un poco más rápidos", analizó Dovizioso en rueda de prensa.

Preguntado por si le da miedo competir contra Marc Márquez (Honda), como dijo Valentino Rossi (Yamaha), dijo que "nunca" va a "responder sobre eso". "En el motociclismo es imposible hacer reglas perfectas porque cada situación es distinta. Creo que está bien que ahora sea todo más estricto. Dirección de carrera dijo que a partir de Austin iban a castigar más y creo que esa es la única manera de arreglar la situación", opinó.

En cuanto a sus opciones este fin de semana en Jerez, el italiano reconoció que suelen "sufrir en este tipo de pistas" y que solo puede pensar en lograr "el máximo número de puntos". "El asfalto es nuevo y eso tendrá algún efecto en todas las motos, no sé si será para mejor o para peor. Tenemos que ver cómo rinden los neumáticos", analizó.

Por último, Dovizioso discrepó con su compañero de equipo Jorge Lorenzo, quien dijo, sentado a su lado, que la moto Ducati ha empeorado su rendimiento respecto al final de la pasada temporada. "No estoy de acuerdo. Creo que la diferencia en la moto respecto al año pasado es muy pequeña por mi estilo de pilotaje. No hay grandes cambios, no siento puntos negativos en comparación a la moto de 2017. De hecho, he conseguido resultados similares o mejores", recordó.