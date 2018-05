Valverde: "Estoy utilizando la tecnología, pero prefiero escuchar mi cuerpo"

4/05/2018 - 14:56

El ciclista del Movistar Team Alejandro Valverde reconoció estar "utilizando la tecnología" implantada en el deporte, la cual ha demostrado que "no por entrenar más se entrena mejor", aunque prefirió continuar fiándose de sus "sensaciones" que le indican "cuándo apretar".

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

"Yo nací y crecí sin tanta tecnología. Está bien tener potenciómetro, tener pulso, pero yo casi siempre entreno por sensaciones. Debes saber cuándo apretar y cuándo no apretar. Hoy en día los jóvenes aprenden cómo entrenar, aunque no por entrenar más se entrena mejor", advirtió Valverde durante el 'Foro Tecnología y Deporte' que organizó Telefónica junto con sus principales patrocinados.

"Con la tecnología nueva, eso se lleva mucho más medido y te permite alcanzar un pico de forma en medio de una carrera de manera exacta. Yo la estoy utilizando pero prefiero escuchar mi cuerpo para saber cuándo apretar", añadió.

Por su parte, la ciclista Lourdes Oyarbide consideró que la entrada de la tecnología al ciclismo está generando un "cambio muy grande". "Nos es útil para recopilar datos y después analizarlos. Te permiten conocerte mejor, saber tus debilidades y seguir trabajando para aprovechar tus virtudes", confió.

La gran capacidad a la que llega el deporte para el análisis de datos puede servirles al equipo para conocer en qué momento exacto debe apretar o no su corredor. Para la ciclista de ruta, estas "órdenes" todavía no se han dado, aunque con el paso de los años esta situación "se dará".

Por otro lado, el responsable de rendimiento del Movistar Team, Mikel Zabala, comentó la enorme cantidad de datos que se generan y la necesidad de "saber relacionar" esos datos con las sensaciones de los ciclistas.

"Un sólo ciclista puede generar cuatro millones de datos. Ahí está el reto, de tenerlo en tiempo real y anticiparse. Muchas veces los propios corredores tienen esa visión y toman la decisión sobre la marcha, aunque con la ayuda desde el coche ya sería increíble", explicó.

El exciclista resaltó el caso de Alejandro Valverde, un "analista de datos sin saberlo", quien no necesita tanto de estas informaciones. "No se debe ser esclavos de los datos, sino que hay que darles su valor poniéndolos en contexto. Intentamos no atosigar a los corredores y gestionarlo por detrás para su beneficio", aseguró.