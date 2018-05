Canet: "Mis conclusiones en cuanto a ritmo son positivas"

4/05/2018 - 16:48

El piloto español de Moto3 Aron Canet (Estrella Galicia 0,0) ha asegurado que tiene sensaciones "positivas" en cuanto a "ritmo" tras la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de España, donde terminó quinto en la combinada de tiempos, y se ha mostrado convencido de que el sábado podrán "mejorar".

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

"Mis conclusiones en cuanto a ritmo son positivas, ya que no se ha rodado exageradamente rápido. Salvo un 1'46 logrado con rebufos, casi todos los pilotos más rápidos estamos en 1'47. La pista estaba todavía sucia y había cierta influencia del viento, pero estoy seguro de que mañana podremos mejorar", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

Además, el valenciano explicó también que mejorar el agarre será una de las claves en el circuito jerezano. "Me he centrado principalmente en lograr un buen equilibrio entre ejes en la moto y un buen agarre sobre el nuevo asfalto porque este castiga más los neumáticos, algo muy importante de cara al final de carrera", subrayó.

Por su parte, su compañero Alonso López, vigésimo noveno este viernes, reconoció que la ansiedad le pudo en la primera sesión de libres. "Al principio he salido con cierto exceso de ganas, aunque en el segundo entrenamiento libre he conseguido calmarme y concentrarme mejor. No estaba escogiendo bien las trazadas y frenando demasiado tarde, lo que me impedía rodar rápido", indicó.

"En la segunda salida han comenzado a salirme mejor las cosas. Ahora debo estar pendiente de no superar los límites de la pista, ya que me ha anulado mi mejor vuelta en la FP2. Me está costando trabajo especialmente el frenar de forma más eficiente. Creo que con el paso de los entrenamientos iremos mejorando", concluyó.