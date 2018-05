El portugués Miguel Oliveira correrá en MotoGP en 2019 con KTM Tech 3

5/05/2018 - 11:32

El piloto portugués de Moto2 Miguel Oliveira (KTM) correrá la próxima temporada en MotoGP, máxima categoría del Mundial de motociclismo, con el equipo KTM Tech 3, según ha anunciado este sábado la nueva marca.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Tras participar en la Red Bull Rookies Cup, Oliveira se unió al equipo Red Bull KTM Ajo Moto3 en 2015 y logró seis triunfos y nueve podios. Después, el luso se graduó en Moto2 y en 2017 nuevamente obtuvo nueve podios, con tres victorias.

Oliveira, que combina su participación en el Mundial con sus estudios de odontología, se mostró entusiasmado con el anuncio. "Es muy pronto, pero estoy muy contento de que KTM haya visto lo suficiente este año y el último para confiar en mí y creer que merezco esta oportunidad en MotoGP", indicó.

"Estoy realmente agradecido. Siempre he soñado con MotoGP; lo tenía como objetivo, y ser capaz de lograr eso es algo muy positivo. Todavía tenemos una larga temporada en Moto2 y el hecho de que esto ya esté hecho me permite relajarme y concentrarme en mi pilotaje. He pasado por todos los pasos que Red Bull y KTM tienen juntos desde la Rookies Cup; eso demuestra que otros pilotos pueden confiar en KTM y su proyecto. Creo que tengo las habilidades y la voluntad para poder pilotar bien una moto de MotoGP", continuó.

Por su parte, el director de KTM Motorsports, Pit Beirer, reiteró que esto demuestra que el esfuerzo en las categorías inferiores tiene recompensa. "Este es un paso emotivo para nosotros porque demuestra todo lo que hemos dicho sobre construir una estructura en este paddock y poder crecer desde la Red Bull Rookies Cup, pasar todas las categorías con nosotros y terminar en un equipo de MotoGP", apuntó.

"Junto con Aki Ajo creamos el proyecto de Moto2 para desarrollar a los pilotos de MotoGP y tengo que agradecer a Aki esta unión, porque está haciendo un gran trabajo con los pilotos. Si salen de su escuela están listos para MotoGP", señaló.