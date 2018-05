Martín: "He tenido un susto y he decidido dejar la vuelta"

5/05/2018 - 14:17

El piloto español Jorge Martín (Honda), líder del Mundial de Moto3 y que este sábado se hizo con la pole de la categoría en el Gran Premio de España, ha asegurado que ha tenido un "susto" en la vuelta en la que trataba de firmar el récord del circuito, logrado por él mismo el año pasado, y que por eso dejó de intentarlo.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

"He tenido un susto y he decidido dejar la vuelta, cambiar la cúpula, tomármelo con calma, salir solo, intentar hacer ritmo al principio. Hemos intentado al final otro tirón, pero he tenido un sustillo y mejor dejarlo aquí. Otra 'pole position', mañana es el día", señaló en declaraciones a Movistar MotoGP.

Además, el madrileño destacó la dificultad de gestionar las vueltas en la sesión de calificación debido a la afluencia en los últimos minutos. "Es muy difícil gestionar los cronometrados con tanta gente detrás. He decidido tirar, tenía a Enea -Bastianini- detrás y por ese lado tenía un poco de miedo", concluyó.