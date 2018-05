Alonso López: "Me he preparado al máximo para hacer una buena vuelta"

5/05/2018 - 15:22

El piloto español de Moto3 Alonso López (Estrella Galicia 0,0) afirmó tras conseguir en el Gran Premio de España su mejor resultado en parrilla, una séptima posición, que se preparó "al máximo para conseguir "una buena vuelta".

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

"Hoy venía más descansado que ayer y esto ha hecho que me sintiera mucho más cómodo sobre la moto. Me he preparado al máximo para hacer una buena vuelta", afirmó en declaraciones facilitadas por su equipo.

El madrileño confesó que en su equipo están "contentos", a pesar de que hubo partes del trazado en el que han perdido tiempo. "En el primer sector he perdido mucho tiempo, pero estamos contentos porque veo que todavía tenemos margen para mejorar. De cara a la carrera me veo muy bien, pero hay pilotos que tienen un ritmo prácticamente inalcanzable para los demás. Es mi primer año y hay que seguir aprendiendo", indicó López.

Por su parte, su compañero de equipo, Arón Canet, expresó tras la clasificación de Moto3, en la que fue decimoquinto, que el 'warm up' este domingo será "muy importante" para configurar "la puesta a punto" de la moto y tener buenas sensaciones. "La clasificatoria de hoy ha sido complicada. No tenía agarre y eso me hacía sentir muy incómodo. Es cierto que he rodado más rápido por la mañana porque tenía mejores sensaciones y la temperatura en pista era menor", indicó.

El valenciano también aseveró que espera que el domingo haya "una temperatura más baja en el asfalto". "Mi posición en parrilla hará todo más complicado y habrá que remontar. Espero estar en el lugar que deberíamos estar y hacer una buena carrera. El 'warm up' de mañana será muy importante para definir la puesta a punto", finalizó.