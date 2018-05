El 'MAPFRE' se acerca a 'Team AkzoNobel' a menos de 1.000 millas de la llegada

5/05/2018 - 16:23

El 'MAPFRE', embarcación española en la Volvo Ocean Race, mantiene la distancia con el líder, el 'Team Brunel' holandés, a falta de menos de 1.000 millas de la Newport (Estados Unidos), meta de la octava etapa de la vuelta al mundo a vela, a la que previsiblemente llegarán en unos tres días.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El barco del RCN de Sanxenxo navega unas 800 millas al este de Miami (Estados Unidos), junto a una flota cuya delantera se comprime cada vez más, aunque todavía esta a 48 millas. Más cerca están el cuarto y quinto clasificados, concretamente a 20,5 millas 'Turn The Tide on Plastic' y a menos de tres millas 'AkzoNobel'.

El patrón del MAPFRE', Xabi Fernández, mostró sus impresiones en el tramo final de la etapa. "Estamos apretando todo lo que podemos y esperando a que se comprima un poco más la flota. Los de delante no se han parado mucho todavía para cogerles, pero obviamente está muy difícil. A 'Turn The Tide' le estamos cogiendo en cada parte un poco pero no lo suficiente. Hay dos barcos, 'Vestas' y 'Turn The Tide on Plastic', que son alcanzables aunque no es fácil", indicó.

Tras unos cinco días de carrera de galgos, en línea recta y a altas velocidades, rodeando el anticiclón de Bermudas, también llamado de las Azores, pronto llegará el momento de tomar una nueva decisión táctica crucial: cuándo trasluchar a babor "probablemente en algún lugar al oeste de Bermuda", como decía Vila hace unos días. La isla de Bermuda está en estos momentos unas 300 millas al norte de la flota.

"Cuando rodeas una alta presión siempre es un momento complicado tomar la decisión de cuándo trasluchar o no. Los barcos de delante están un poco más a sotavento, haciendo la rotación nos quedamos un poco más al este que ellos. A la vez, esta alta se tiene que ir moviendo hacia el este, lo cual puede permitirnos cortar un poco la esquina y recortar un poco de distancia", señaló el vasco Xabi Fernández.

Al 'MAPFRE' le quedan 989 millas para alcanzar la meta y, además de esta trasluchada, más transiciones determinantes como la cuña de una alta presión antes de la alcanzar Newport. La fecha estimada de llegada se mantiene en el martes día 8 por la mañana hora local, final de la tarde en España.

Mientras, el 'Dongfeng Race Team' de Charles Caudrelier ha pasado las últimas 24 horas intentando arrebatarle el liderato al 'Team Brunel', pero el equipo patroneado por Bouwe Bekking aguanta la primera plaza por menos de tres millas.

El barco chino ha logrado remontar nueve millas en menos de 24 horas, ya que en la jornada del viernes los holandeses tenían 12 millas de ventaja, por lo que la pelea en lo alto de la flota no puede estar más emocionante.

--CLASIFICACIÓN PROVISIONAL ETAPA 8.

1. Team Brunel (HOL/Bouwe Bekking), a 940,8 millas de la llegada.

2. Dongfeng Race Team (CHN/Charles Caudrelier), a 2,8 millas.

3. Vestas 11th Hour Racing (USA/DIN/Charlie Enright), a 7,2 millas.

4. Turn The Tide on Plastic (ONU/Dee Caffari), a 28,3 millas.

5. Team AkzoNobel (HOL/Simeon Tienpont), a 46,2 millas.

6. MAPFRE (ESP/Xabi Fernández), a 48,8 millas.

7. Team Sun Hung Kai Scallywag (HKG/David Witt), a 164,9 millas.