Àlex Márquez: "Me he sentido bastante bien, pero con este calor será difícil"

5/05/2018 - 16:29

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0) afirmó, tras ser segundo en la sesión de clasificación del Gran Premio de España, que se ha sentido "bastante bien" encima de la moto, y señaló que la prueba de este domingo, con el calor, será "difícil".

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

"Depende, no me lo he planteado. Me he sentido bastante bien, lo único es que con este calor será difícil, como el año pasado, sobre todo con el tren delantero, porque el neumático es el mismo con 15 o 30 grados, con mucho calor sufrimos", indicó sobre la estrategia y su ritmo de carrera en micrófonos de Movistar MotoGP.

El piloto de Cervera, que saldrá tras el italiano Lorenzo Baldassarri (Kalex), también habló del ritmo del corredor transalpino y sobre lo que tiene que hacer para intentar ganar la carrera en Jerez.

"Baldassarri tiene un poco más de ritmo para luchar por la victoria, así que habrá que ser realista, buscar algo para acercarnos, y ya se verá la estrategia: si salir desde el inicio tirando, o si guardamos gomas para el final de la carrera. Veremos cómo sale, pero estamos en la primera fila, en la carrera de casa, y lo daremos todo", concluyó.