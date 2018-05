Morbidelli: "Me siento rápido y creo que podré luchar por sumar unos cuantos puntos"

5/05/2018 - 17:40

El piloto italiano de MotoGP Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha asegurado que se siente "rápido" y cree que podrá "luchar por sumar unos cuantos puntos" en el Gran Premio de España, después de acabar decimoquinto en la sesión de calificación.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

"Me siento rápido y creo que en la carrera podré luchar por sumar unos cuantos puntos, aunque todavía nos falta mejorar la estabilidad saliendo de las curvas", aseguró en las declaraciones facilitadas por su equipo.

El transalpino deberá recortar tiempo en las curvas, que es su principal problema, para remontar varias posiciones y tener opciones de puntos. "Desafortunadamente no hemos conseguido sacar el máximo partido en los cronometrados debido a un error en la curva ocho que me ha costado un tiempo precioso. Pero en el FP4 hemos logrado encontrar un buen equilibrio con neumáticos gastados, así que eso es algo positivo para la carrera", explicó.

Por su parte, su compañero de equipo, el suizo Tom Lüthi, que partirá desde la décima octava plaza con un tiempo de 1'38.752, se mostró contento con su actuación en la clasificación y espera hacer "una buena carrera".

"Por fin he hecho una buena sesión cronometrada, he tenido las sensaciones justas con la moto y he mejorado mis tiempos. Pero sigo necesitando mejorar mi ritmo de carrera, porque sigo perdiendo tiempo cuando baja el rendimiento de los neumáticos tras algunas vueltas y espero poder encontrar alguna solución en el 'warm-up' mañana por la mañana. Estoy deseando hacer una buena carrera", finalizó.