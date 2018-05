Pedrosa sonríe al saber que Márquez le sitúa favorito y "es típico de Marc"

Jerez de la Frontera (Cádiz), 5 may (EFE).- El español Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V), segundo mejor tiempo para el Gran Premio de España de MotoGP en el circuito de Jerez Ángel Nieto, sonrío al saber que Márquez le da como uno de los favoritos a la victoria y destacó que es "típico de Marc".

"Es un reto muy bonito y motiva, pero a la vez es tan grande que es difícil, sobre todo por la lesión, pero los tiempos están muy apretados y será muy importante el neumático que escoger y el ritmo y ya veremos las fuerzas al final", reconoció Pedrosa al recordar las secuelas de su lesión en el brazo derecho.

"Intentaré dar lo mejor, como en cada entrenamiento, pero veremos cuanta ayuda tengo a nivel de dolor, pero está claro que la fuerza me falta, si bien de momento, en las tandas que he podido ir haciendo, he visto cosas, pero sobre todo será importante la salida", aseguró el piloto de Repsol Honda.

Al hablar de rivales, Dani Pedrosa dijo que "hay muchos pilotos con buen ritmo, incluso las Suzuki y con el asfalto nuevo muchas motos están reaccionando bien, aunque está claro que es una carrera en la que es importante el ritmo y las sensaciones pero los tiempos están súper apretados en comparación con el año pasado".