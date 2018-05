Marc Márquez: "La segunda fila no está tan mal y tengo buen ritmo"

5/05/2018 - 19:14

El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado que "no está tan mal" salir desde la segunda fila en el próximo Gran Premio de España, ya que tiene "buen ritmo" encima de su moto pese a haber firmado este sábado el quinto mejor tiempo de la clasificación sobre el asfalto del Circuito de Jerez.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

"No estoy satisfecho con mi entrenamiento cronometrado. Y me refiero a mí mismo, porque no he conseguido hacer la vuelta perfecta. He marcado mi mejor tiempo con el primer neumático, cuando he pilotado más suave y tranquilo; después he cometido muchos errores y no he podido mejorar. Sin embargo, la segunda fila no está tan mal y tengo buen ritmo", afirmó Márquez tras lograr un tiempo de 1:37.977 en su mejor vuelta.

"Está claro que la carrera no será fácil porque hay otros pilotos, empezando por mi compañero de equipo, que tienen un buen ritmo con el neumático duro o medio trasero. Será una carrera larga y difícil. Ha hecho bastante calor y parece que la temperatura mañana aumentará todavía más", dijo el piloto de Cervera, en declaraciones facilitadas por su escudería.

Además, Márquez subrayó que se habían producido "muchas caídas en todas las categorías" durante toda la jornada clasificatoria. "La pista está quedando bastante resbaladiza, así que tendremos que ajustar la puesta a punto a esas condiciones, escoger el neumático trasero adecuado e intentar hacerlo lo mejor posible", concluyó.