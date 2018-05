Marcos Ramírez: "Aquí empieza mi Mundial"

6/05/2018 - 12:22

El piloto español de Moto3 Marcos Ramírez (KTM) ha asegurado que con su tercer puesto en el Gran Premio de España, conseguido tras la sanción de su compatriota Alonso López (Estrella Galicia 0,0), "empieza" su Mundial, después de un comienzo de temporada en el que no llegaban los resultados.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

"He entrado cuarto y por sorpresa he quedado tercero. Es increíble esta posición aquí en casa. Debo darle las gracias a todos los que han venido aquí a verme, a todos los que me apoyan desde casa. Aquí empieza mi Mundial", señaló en declaraciones a Movistar MotoGP.

El de Conil de la Frontera ascendió al podio después de que Alonso López (Estrella Galicia 0,0), que había subido al podio en un principio, fuese sancionado por salirse del trazado. "Yo creía que había terminado cuarto. Pero me daba igual, lo iba a celebrar con mi afición; he pillado la bandera de Andalucía, y cuando he llegado he visto que era tercero y me he venido arriba. Me ha costado este principio de temporada, hemos tenido muchos problemas con la parte de delante. En América ya dimos un paso", recordó.

En este sentido, explicó que ha tenido algunos problemas durante la cita en el trazado jerezano. "Aquí todos los entrenos había rodado bastante bien, una lástima que en el crono no cuadró una vuelta para salir delante. En la carrera me ha costado mucho, porque he salido con goma media, todo el mundo ha salido con la dura; puse la media porque quería arriesgar, pero me derrapaba mucho, se me cerraba mucho de delante en la rápida. Al final estaba ahí, con el tercero delante y me dije 'voy a echarle huevos', que pase lo que tenga que pasar", continuó.

Además, el piloto andaluz afirmó que no vio la pasada de Arón Canet (Estrella Galicia 0,0), que se llevó por delante a Jorge Martín (Honda) y a los italianos Tony Arbolino (Honda) y Enea Bastianini (Honda). "Lo he visto de refilón, porque iba tan justo que no me daba tiempo a mirar hacia adelante, iba sufriendo mucho", subrayó.

Por último, Ramírez dio las gracias a todo su equipo por su trabajo. "Debo dar las gracias al equipo, ha confiado en mí en todo el inicio de temporada. Terminamos el año pasado bastante delante y queríamos empezar esta temporada como terminamos, y no podíamos, estábamos muy atrás. Ellos han confiado en mí, sabían que yo podía, y aquí estoy de nuevo. Espero que esto sea el comienzo de algo bueno", concluyó.