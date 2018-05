Alonso López: "He acabado un poco saturado, pero he aprendido muchísimo"

6/05/2018 - 13:22

El piloto español de Moto3 Alonso López (Estrella Galicia 0,0) ha asegurado que ha aprendido "muchísimo" de lo ocurrido este domingo en el Gran Premio de España, donde terminó tercero pero pasó a ser cuarto tras una sanción por tocar el verde en las últimas vueltas, y ha reconocido que ha acabado "un poco saturado".

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

"He acabado la carrera un poco saturado por todo lo que ha ocurrido, pero lo cierto es que he aprendido muchísimo, algo que tiene mucho valor para el futuro", reconoció en declaraciones facilitadas por su equipo tras la carrera.

"En la segunda o tercera vuelta me he salido a la grava cuando intentaba adelantar a Öttl, y me he quedado muy atrás. Me ha costado mucho recuperar por el fuerte viento. Me han advertido por el panel de instrumentos de que había superado el límite de la pista en la curva 1, pero pensaba que ya había hecho efectiva la sanción en la penúltima vuelta, aunque ésta, al parecer, ha llegado por la última. Ha sido una pena porque se ha escapado el que podía haber sido nuestro primer podio", concluyó.

Por su parte, su compañero de equipo, Arón Canet, lamentó el incidente provocado por él y que acabó con la carrera de Jorge Martín (Honda) y los italianos Tony Arbolino (Honda) y Enea Bastianini (Honda). "Quiero disculparme con todos ellos; hay errores que no se deberían cometer. Lo siento mucho", subrayó.

"Estaba remontando posiciones en carrera y había llegado hasta la séptima plaza, pero he tenido una complicación con el guante izquierdo y, al tener el freno trasero en esa mano, tenía algunos problemas para parar la moto. He esperado y poco después he comenzado a tirar con fuerza. Cuando faltaban cuatro o cinco vueltas he ido a por todas. He conseguido adelantar a varios pilotos y cuando he ido a rebasar a Jorge [Martín] he entrado muy cerrado. Veía posibilidades de entrar con mi moto, pero en ese momento me ha hecho un extraño la dirección y al cerrar Jorge [Martín] su trayectoria, no he podido frenar correctamente y he provocado su caída y las de Tony Arbolino y Enea Bastianini", finalizó.