Fisac: "La permanencia para nosotros es como la 'Final Four' para el Madrid"

Madrid, 6 may (EFE).- Porfirio Fisac, entrenador del Delteco GBC, no dudó en declarar, más allá del partido, que "la permanencia" para su equipo era "como haber logrado la 'Final Four' para el Real Madrid.

"Hemos tenido oportunidades, en el primer cuarto, de haber tenido rentas superiores a las obtenidas. La entrada de su rotación les ha dado un ritmo y un ajuste diferente. Seguimos siendo un equipo competitivo y aunque vayamos veinte puntos abajo seguimos peleando. Es un orgullo hacer esto con gente de la cantera guipuzcoana", dijo Fisac.

El técnico del GBC hizo un rápido balance de la temporada.

"Es una temporada de sobresaliente, con jugadores desconocidos pero con gran calidad. Se han ganado la permanencia a pulso desde el primer día. Para nosotros es como jugar la 'Final Four' para el Madrid. Hemos logrado algo realmente histórico", indicó.

El técnico también habló de la lesión de Miquel Salvó. "Es un golpe fuerte en el gemelo, una zona complicada", finalizó Porfirio Fisac.