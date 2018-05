Viviani: "He ganado y no quiero polémicas"

Redacción deportes, 6 may (EFE).- El italiano Elia Viviani (Quick Step), ganador en Eilat de su segunda etapa consecutiva en el Giro, no quiso entrar en polémica por un supuesto movimiento del irlandés Sam Bennett en el esprint y dijo que "lo importante" es que ganó.

"Solo hemos tenido que seguir nuestro plan. Solo echamos de menos a Sabatini, pero tenía una rueda pinchada. La recta final era buena para mí, ya sé que Bennett hizo un movimiento extraño, pero he ganado y no quiero polémicas", dijo Viviani en meta.

Viviani calificó la jornada de "dura y difícil a consecuencia del viento", e incluso reconoció haber tenido malas sensaciones en algunos instantes.

"En las primeras dos horas de carrera me sentí muy mal, ya no rodaba con presión después de la victoria de ayer. Luego e sentí mejor más adelante. Como he competido en las clásicas estaba listo para afrontar 230 kilómetros", destacó.