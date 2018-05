Márquez centró el momento decisivo al adelantar a Pedrosa

Jerez de la Frontera (Cádiz), 6 may (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), satisfecho por la victoria conseguida en el Gran Premio de España en el circuito de Jerez Ángel Nieto, centró el momento más importante para gestar su triunfo cuando adelantó a su compañero de equipo, Dani Pedrosa.

"Sí, era importante pasarlo ya que pensé que como pasase él a Lorenzo se me iba, y por eso me la he jugado, tocaba arriesgar por lo menos en las cinco primeras vueltas, que es cuando me la he jugado más, pero sabía que eran las más importantes y determinantes, luego está claro que iba arriesgando, pero dentro del límite", reconoció Marc Márquez.

Márquez, que es el nuevo líder de la competición, se "mojó" también en lo que al accidente de sus rivales se refiere y explicó que lo había visto en un vídeo en el móvil y lo considera "un lance de carrera" y sin dar nombres narra que "no entra, se van un poco largo, vuelve a la trazada y Dani, que yo creo que llevaba toda la carrera detrás y tenía ganas de adelantarlos, se mete por el interior, se tocan porque el otro volvía a la trazada, con la mala suerte de que se caen, pero lo más importante es que los tres estén bien y se quede todo aquí. Punto y aparte".

El piloto de Repsol Honda vivió durante la carrera un momento complicado que, a decir de él, fue el que le "activó", cuando "a mitad de carrera he llegado a 220 km/h. más o menos pero he visto las piedras en el asfalto y he pensado, 'bueno coge bien la moto y a ver si acabamos en Tío Pepe o en la pista'", dijo con una sonrisa.

Y continuó narrando su peripecia al afirmar que "hemos acabado dentro de la pista y eso me ha servido para activarme, pues a partir de ese momento incluso he comenzado a rodar más rápido, no sé por qué, pero estas situaciones me activan".

Marc Márquez explicó que uno de sus principales rivales durante el fin de semana iba a ser su propio compañero de equipo si bien explicó que "sólo temía que hiciese como el año pasado, que saliese bien, que siempre suele salir bien, y que cogiese ese segundo y medio o dos" lo que según comentó el piloto le habría bastado para cimentar su victoria.

"Pero Jorge ha hecho una gran salida y parecía el Jorge de Yamaha, ya el año pasado hizo aquí una gran carrera y tenía muy buena velocidad, así que es cierto que es importante adelantar cuando toca, adelantar con precisión, y lo hemos conseguido hacer", incidió el piloto de Repsol.

Aunque es ya líder del mundial, Marc Márquez dijo no fiarse pues "quedan muchas carreras, quedan quince, una más que el año pasado, y he visto que las Ducati están mucho más cerca que el año pasado".

"En cada circuito la igualdad es increíble y ya dije antes de Catar que Zarco iba a ser uno de los rivales para el campeonato, está a doce puntos sin hacer mucho ruido y está ahí; ahora viene Le Mans, en donde el año pasado ya fue muy rápido, así que habrá que tener paciencia, buena letra y seguir con esta dinámica", comentó el piloto de Repsol Honda.

No obstante, sobre la cita en Francia Marc Márquez recordó que "en 2016 K.O., en 2017 K.O., así que nos lo tomaremos con paciencia ya que quieras o no esto afecta un poquito pero saldremos el fin de semana como aquí".

"Me he caído tres veces este fin de semana y he tenido errores, se nos han escapado cositas que tenemos que mejorar, pero sí que en Le Mans intentaremos estar en el podio, que ya será un buen resultado", reconoció Márquez.