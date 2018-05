Pascual: "Jamás he perdido la confianza en mi equipo"

Madrid, 6 may (EFE).- El entrenador del Barcelona Lassa, Xavi Pascual, no pudo ocultar su satisfacción por el triunfo en la final de la Copa del Rey, a la que el conjunto azulgrana llegaba con el cartel de máximo favorito ligeramente mermado por los tropiezos sufridos en el campeonato liguero y en la Liga de Campeones.

"Yo no pierdo la confianza en mi equipo jamás. Podemos jugar mejor o peor, podemos ganar o perder. No está prohibido perder, forma parte del juego, pero la confianza en el equipo no la puedes perder jamás", señaló Pascual tras la final ante el BM Logroño.

"En el primer tiempo no hemos estado nada bien atrás. También porque Imanol -Garciandia- ha estado extraordinario, ya lleva un tiempo jugando muy bien, y no hemos podido defenderlo. Hemos intentado varios tipos de defensas, pero en la primera parte ha sido imparable", reconoció el entrenador barcelonista

Problemas defensivos que el conjunto azulgrana supo resolver en la segunda mitad, en la que dejó en sólo dos tantos a Garciandia, lo que permitió al Barcelona escaparse definitivamente en el marcador.

"En la segunda parte hemos estad un poquito mejor, nos hemos ajustado un poco más y ahí Gonzalo -Pérez de Vargas- ha podido tocar un par de balones y es lo que nos ha permitido llevarnos el partido", concluyó Pascual.